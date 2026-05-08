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深夜「忍無可忍」發文聲援胡元輝 文化部長李遠：他董事長100％合法

2026/05/08 15:12

立院昨邀請文化部業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝（中）卻遭在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由趕出議場。（資料照）立院昨邀請文化部業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝（中）卻遭在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由趕出議場。（資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕立法院教文委員會昨邀請文化部業務報告並備詢，然公視董座胡元輝卻遭在野立委以身分不符為由驅逐出場，引發文化部長李遠發文痛批「忍無可忍」，直言原應去年底的預算審查未審，會議上還發生「羞辱性政治動作」，外界譁然。李遠今早回應，他發文是「最不得已」，除強調胡身份合法，也喊話立院再推審查委員，好好依法審查。

第8屆公視董事會難產，7日立法院教文委員會上，國民黨籍立委羅智強質疑胡元輝是否具備列席備詢資格，在開會前要求胡元輝離席；但民進黨籍立委陳秀寳、吳沛憶要求胡元輝列席備詢。委員會召委、國民黨立委羅廷瑋等人認為不合法，4度以「休息」中止質詢、拒絕胡元輝上台備詢。

李遠昨晚透過臉書發文表示，特別感謝胡元輝以及公視董事會，「請相信我們的決心，會保護公共媒體的最後一塊淨土。」

立法院會今（8）繼續進行施政總質詢。針對公視董座胡元輝昨遭請出委員會，他深夜發文批評一事，李遠會前受訪表示，他不會剪短影音、沒有網軍，因此在臉書發文是「最不得已」。他另強調兩個重點，首先是胡元輝的公視董事長「在法律上100%是合法」；其次，昨天若無執政黨立委幫忙把胡元輝請回來，「那個場面真的滿慘」，他也無從抗議起。

李遠無奈稱，這兩年內閣很難做，如果強烈抗議，「他就用預算來威脅你」，不抗議又好像屈服，感謝民進黨立委輪番請胡元輝回來，一同宣示胡元輝不應該被趕出去。

李遠說，今年3月他已提出公視10位董事候選人，既無政黨背景也無政治傾向，然去年10人沒通過的理由非常牽強；但他後續也針對要年輕、族群平衡、新媒體等7大項要求進行溝通，強調溝通是他人生中最好的能力。他透露，自己有證據是幾月幾日有幾個人同意要來，為什麼突然不來，還認為胡元輝不是董事長，不讓他走進立法院，批評國民黨立委不應這樣羞辱人。

李遠說，台灣是自由民主社會，千萬不要讓小孩看到，以為羞辱別人是可以的事，他覺得滿難過，「當你一再被羞辱的時候，我都不知道該怎麼反應，因為我要生氣嗎？我要羞辱回去嗎？」他不知道怎麼辦。

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