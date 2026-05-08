胡元輝爭議 李遠批藍羞辱性政治動作 羅智強反酸指蔡英文是威權遺毒？

國民黨立委羅智強反批，《公視法》已刪除延任條款，胡元輝早已不具董事長身分，更質疑前總統蔡英文執政時期，綠營國會過半仍與在野協商公視董事名單，如今李遠卻將朝野協商稱「政治介入」，所以批蔡英文是威權遺毒嗎？痛批民進黨不是不懂法律，而是胡扯。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／台北報導〕立法院教育及文化委員會昨邀文化部進行業務報告並備詢，公視董事長胡元輝因延任爭議遭在野立委要求離場，文化部長李遠深夜發文怒批藍營羞辱性政治動作。對此，國民黨立委羅智強反批，《公視法》已刪除延任條款，胡元輝早已不具董事長身分，更質疑前總統蔡英文執政時期，綠營國會過半仍與在野協商公視董事名單，如今李遠卻將朝野協商稱「政治介入」，所以批蔡英文是威權遺毒嗎？痛批民進黨不是不懂法律，而是胡扯。

羅智強指出，他無法理解李遠所謂「羞辱」的標準是什麼，文化部補助一首遭質疑鼓勵性侵犯毛小孩的歌曲，難道不是在羞辱毛小孩、愛護毛小孩的民眾，以及真正認真創作卻拿不到補助的音樂工作者？他質疑，納稅人把錢交給政府，文化部卻拿去補助這樣的作品，「文化部是在把人民當什麼？」

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針對公視董事會爭議，羅智強表示，《公視法》已刪除延任條款，胡元輝任期屆滿後，就不再具備公視董事長身分。他質疑，前總統蔡英文執政時期，民進黨國會席次過半，仍與國民黨協商共同推出公視董事名單，甚至包含國民黨推薦人選，如今李遠卻將朝野協商稱為「政治介入」，難道是在痛批「蔡英文是威權遺毒嗎？」他強調，民主政治本來就應有包容與多元性，不該只有文化部決定誰才是「很棒的人選」。

羅智強也說，《公視法》第2條已明定，在《公視法》沒有規定情況下，不適用《財團法人法》，既然延任條款已遭刪除，就應回歸《公視法》第16條規定，「3年任滿即不得延任」，若要續任，應依第13條重新聘任。他批評，民進黨不是不懂法律，只是胡扯，這個政黨從頭到尾除了騙以外，也沒有別的事可以做。

羅智強提到，昨日委員會朝野協商時，綠營答應不會讓胡元輝上台備詢，但最後仍有綠委點名胡上台，直言「反正在國會裡面，國會改革法案已經被綠營直接作廢了吧，所以官員說謊基本上是沒有任何責任的，甚至是鼓勵官員說謊。」

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