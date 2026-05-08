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法國拉貝克姊妹雙鋼琴版《考克多三部曲》 數位水晶燈下魔幻演繹

2026/05/08 14:42

拉貝克姊妹近年將《考克多三部曲》帶到世界各國演出。（兩廳院提供）拉貝克姊妹近年將《考克多三部曲》帶到世界各國演出。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕法國拉貝克姊妹（Katia & Marielle Labèque）睽違13年重返台北國家音樂廳，明（9）日晚間為樂迷獻上極簡主義作曲大師菲利普．葛拉斯（Philip Glass）的《考克多三部曲》雙鋼琴版。

演出生涯逾50年的拉貝克姊妹，從小展現音樂天賦，1980年代就憑藉改編蓋希文的《藍色狂想曲》成名。2015年與指揮大師杜達美、洛杉磯愛樂首演了葛拉斯的「雙鋼琴協奏曲」，演出結束後，她們從作曲家手中收到歌劇《可怕的孩子們》雙鋼琴版樂譜，成為雙方長期合作的起點。《可怕的孩子們》雙鋼琴組曲專輯大獲成功，葛拉斯與其音樂總監麥可．里斯曼決定為姊妹量身打造《考克多三部曲》的雙鋼琴版本。

葛拉斯為致敬法國詩人導演尚．考克多（Jean Cocteau）的三部電影《奧菲斯》、《美女與野獸》以及《可怕的孩子們》，曾創作三齣同名歌劇，後來合稱《考克多三部曲》，成為當代歌劇史上重要的里程碑之一。而為拉貝克姊妹量身打造的《考克多三部曲》雙鋼琴版本，獲得法國巴黎愛樂廳支持，並由戲劇導演西里爾・泰斯特、舞台設計妮娜・夏洛等人，共同延伸為跨領域合作。

不同於以往的雙鋼琴音樂會，一盞別緻的「數位水晶燈」懸掛在兩台鋼琴上方，透過光影變化呼應《考克多三部曲》中的不同場景。拉貝克姊妹優雅精湛的演奏默契，呈現葛拉斯如漣漪般的極簡旋律，首演之後即獲英國《泰晤士報》讚嘆「無法想像還有比這更好的演繹方式」。

這兩年，拉貝克姊妹將《考克多三部曲》帶到世界各國演出，被問及對數位水晶燈的看法，姊妹表示，這盞水晶燈將觀眾帶入一個私密空間，宛如《美女與野獸》中的城堡、《奧菲斯》中的工作室，或《可怕的孩子們》中的緊閉房門。

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