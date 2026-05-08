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打擊樂器「小鑔」幻化鏟子超人能量入樂 《島嶼三景》世界首演

2026/05/08 15:35

鋼琴家兼作曲家盧易之將世界首演其融入「鏟子超人」精神的新作《島嶼三景》。（北市國提供）鋼琴家兼作曲家盧易之將世界首演其融入「鏟子超人」精神的新作《島嶼三景》。（北市國提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市立國樂團將於明（9）日舉辦「島嶼之歌」音樂會，集結旅德指揮家張宇安、鋼琴家盧易之與揚琴名家王玉珏，共同傳遞根植台灣的深情。其中，鋼琴家兼作曲家盧易之將世界首演其融入「鏟子超人」精神的新作《島嶼三景》。

盧易之表示，《島嶼三景》起初構想是描寫島嶼上靜止的山脈，但創作期間，台灣正經歷劇烈的颱風災害，特別是花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件，對當地居民與土地造成重大衝擊。在災難現場的震撼下，他意識到山並非靜止，而是見證歷史流動的載體。

盧易之將這份不安與動盪寫進五線譜中，刻印了對島嶼經驗的深情凝視。其中，第3樂章〈人的力量〉，盧易之將台灣各地民眾自發投入清理淤泥的「鏟子超人」，化為音樂動機，成了樂章的靈魂。盧易之凸顯打擊樂器中的「小鑔」，用以模擬鏟子鏟起淤泥、傾倒泥沙的清脆撞擊聲與勞動節律。鋼琴則以快速動能音群穿梭其間，如同志工在受災地點奔走支援、協力合作的身影。

盧易之說，他在光復火車站看到居民穿著族服感謝各界支援的畫面，非常難忘，盼透過「以音記史」，記錄台灣人在災難中互相扶持的動人精神。北市國團長鄭立彬則表示，台灣是匯聚多元文化、不斷進行交融與再生的島嶼，這場音樂會曲目新穎，將災後重建、環境保育、文化交流等議題，透過動人的音樂語彙傳遞給大眾。

5月9日晚間在中山堂演出，詳詢OPENTIX。

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