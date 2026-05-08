黃嘉寧「在畫面之外」特展 海大圖書館1樓展出

藝術家黃嘉寧在海大圖書館1樓舉辦「BEYOND THE FRAME 在畫面之外的…」個展，展至5月21日。（圖為海洋大學提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣海洋大學藝文中心邀請藝術家黃嘉寧舉辦「BEYOND THE FRAME 在畫面之外的…」個展，即日起在海洋大學圖書館1樓展覽至5月21日。黃嘉寧表示，透過寫實繪畫與廢棄顏料的轉化，帶領觀眾跨越視覺框架，思考油畫傳達影像處理所揭示的記憶、時間的感知層次。

海大副校長莊季高表示，黃嘉寧以「剩餘的顏料」為創作出發點，將原本被忽略的材料轉化為創作主體，展現從日常中發掘價值的能力，也呼應跨領域思考的重要性。海大副校長李明安則指出，藝術家以廢棄顏料延伸創作概念，與循環經濟與永續發展精神相契合，引導學生重新理解資源與價值。

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藝術家黃嘉寧（圖右）在海大圖書館1樓舉辦「BEYOND THE FRAME 在畫面之外的…」個展。（圖為海洋大學提供）

海大藝文中心主任謝忠恆表示，黃老師透過視覺影像，轉譯相機無法突破人文溫度的照相寫實，油畫平塗寫實技法下，穿透塗料薄層，深化畫面內外的關係，物件體感與量感昭然若揭。

黃嘉寧說，這次展覽關注未被看見的創作過程與細節。其中「剩餘的顏料」系列源於日常創作中被棄置材料，經重新凝視與描繪，轉化為具有時間與物質痕跡的作品，而「餐巾紙草圖」則象徵靈感的即時捕捉，呈現創作在偶然與持續的狀態。

1979年生於台北的黃嘉寧，畢業於國立台南藝術大學造形藝術研究所，創作橫跨繪畫、影像與空間。作品以寫實為基礎，融合光影與場景安排，建構具心理深度的視覺敘事。

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