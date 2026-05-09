6千年陶痕一次讀懂 鶯歌陶博館「印與款：台灣陶痕」揭陶瓷密碼

鶯歌陶瓷博物館即日起至7月12日推出年度特展「印與款：台灣陶痕」。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕一個印記，讀懂六千年陶瓷史！新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至7月12日推出年度特展「印與款：台灣陶痕」，從史前刻畫紋到近代「MADE IN TAIWAN」的外銷標記，帶領觀眾解碼陶器上看似細微卻關鍵的「陶痕密碼」，讓人從一件陶器，看見台灣6千年的生活軌跡與時代脈動，重新認識這片土地深厚而綿延的陶瓷文化。

鶯歌陶瓷博物館即日起至7月12日推出年度特展「印與款：台灣陶痕」。（記者翁聿煌攝）

新北市文化局副局長于玟表示，新北市鶯歌作為台灣重要的陶瓷重鎮，不僅見證產業發展，也承載深厚文化意涵，市府為持續推動在地文化資產保存與美學扎根，策辦「印與款：台灣陶痕特展」，展覽以6千年為時間軸，從史前紋飾到近代品牌識別的演變，呈現陶瓷由生活器物轉化為文化記憶與認同的歷程，期盼藉此深化市民對於在地文化的理解。

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陶博館表示，展覽以時間軸鋪陳，從新石器時代大坌坑文化的刻畫紋出發，歷經大航海時代漢人與平埔族技藝的交融，發展至近代各地窯場形成的區域特色。

展出內容橫跨不同時代與類型，包括史前人類的人頭紋陶片、具紀年的清同治十年佛祖香爐，至日治時期，隨著文字與釉彩技術的引入，陶痕逐步轉化為標示地名、窯廠與商標的「陶瓷身分證」，見證產業由地方文化走向品牌化經營，並延續至當代創作者強調個人風格的表現。

同時展出陶瓷產業發展過程中的多樣印記，如最早陶瓷物流業丸石運輸的「石」字圓印及「鶯歌」字樣花缽、大甲東陶甕上的「上級品」標示，以及為慶祝「耕者有其田」政策而製作、印有「全台好」字樣的酒甕，呈現陶瓷與社會、經濟發展的緊密關聯。隨著外銷興盛，陶器底部亦出現「MADE IN TAIWAN」標示，反映台灣走向國際市場的歷程。

鶯歌陶瓷博物館即日起至7月12日推出年度特展「印與款：台灣陶痕」。（記者翁聿煌攝）

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