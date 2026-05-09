台大藝術季「DECOmposer 分解者」今登場 呈現生命與環境議題

台大第31屆藝術季登場，以「DECOmposer 分解者」為主題，首度大規模結合生態議題、公民科學與藝術創作。（圖由台大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學第31屆藝術季登場，今年以「DECOmposer 分解者」為主題，首度大規模結合生態議題、公民科學與藝術創作，將窗殺、路殺、流浪犬貓及原生魚類等環境議題，轉化為藝術展覽與互動體驗，希望讓民眾重新看見城市中容易被忽略的生命故事。

台大第31屆藝術季登場，台大校長陳文章（中）肯定策展學生團隊，將動物生命旅程與生態議題轉化為藝術主題，非常有意義。（圖由台大提供）台大第31屆藝術季登場，以「DECOmposer 分解者」為主題，首度大規模結合生態議題、公民科學與藝術創作。（圖由台大提供）

這屆藝術季由台大生科系學生劉宇桁、張家安策畫，以生物學中的「分解者（Decomposer）」為核心概念，象徵生命循環與環境改變。策展團隊表示，分解者不只是生命終點的處理者，也扮演維持自然循環的重要角色；而許多投入公民科學與生態調查的人，也像分解者一樣，透過紀錄與研究，延續野生動物的生命意義。

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台大校長陳文章表示，同學將動物生命旅程與生態議題轉化為藝術主題，非常有意義，透過標本、展覽與藝術創作，能讓大家理解動物從出生到死亡背後其實都有故事，也希望藉此提醒社會更加重視生命與生態保育。

今年藝術季從台大校園周邊的公民科學議題出發，打造「窗殺」、「路殺」、「犬貓殺」及「原生魚類」等主題展區，希望跳脫以人類為中心的視角，重新理解野生動植物在都市中的生存困境。

策展團隊表示，「窗殺」是近年受到關注的都市生態問題，許多野鳥因玻璃反射誤判環境而撞擊死亡；「路殺」則是野生動物遭車輛撞擊問題。這些議題平時容易被忽略，但其實都發生在日常生活周遭。

藝術季期間也安排多項互動活動，包括與國小學生共同創作的「窗殺紀念碑」、標本藝術工作坊、改善鳥類撞窗問題的窗貼設計，以及結合劇場與環境議題的工作坊等。

此外，今年藝術市集以「環保」與「生命循環」為核心，結合文創、生態研究與飲食攤位，讓參與者在逛展與互動過程中，可更深入認識都市與野生動物共存的議題，也讓公民科學不只停留在研究與數據，而能透過藝術被更多人理解，進一步關注環境與生命議題。

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