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藝文迷衝了！典藏畫冊秒殺 台南文化中心贈書剩一半

2026/05/09 14:41

限量藝術書籍熱領中，民眾搶把握機會。（南市文化局提供）限量藝術書籍熱領中，民眾搶把握機會。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南文化中心推出「典藏再生」贈書活動，一開跑就人氣爆棚！短短1週，不少民眾湧入現場挑書，已經領走將近一半書量，現場瀰漫濃濃閱讀與藝術交流氛圍。從藝術家作品集、歷年聯展畫冊到各類藝術研究專書，內容多元豐富，讓民眾直呼根本像在挖藝術寶藏。

台南文化中心贈書活動，民眾進場挖藝術寶藏。（南市文化局提供）台南文化中心贈書活動，民眾進場挖藝術寶藏。（南市文化局提供）

值得一提的是，除了藝術愛好者與學生族群熱情參與，活動還吸引不少台南資深藝術家與藝文前輩親自到場「尋寶」，在翻閱之間回望台南藝術發展的歷程。一冊冊畫冊，不只是出版品，更像承載時代記憶的文化縮影。

文化局長黃雅玲表示，原本只是配合文化中心整建進行典藏整理，沒想到引發如此熱烈回響，顯示市民對藝術閱讀與收藏依然充滿熱情。其中以美術比賽畫冊最受歡迎，不少藝術家專輯與珍貴書籍更在短時間內被索取一空，也讓人重新感受到紙本藝術的溫度與價值。

文化局提醒，活動將持續至5月22日，開放時間為每週三至週日上午9時至12時、下午2時至5時，地點在台南文化中心原生劇場國際廳大廳。由於採限量贈送，書籍將隨領取逐漸減少，若提前送完也會提前結束。

現場採自由挑選，每人限領1次，最多可拿10本，並需自備提袋。文化局也呼籲民眾依序排隊、維持環境整潔。喜歡藝術與閱讀的民眾，不妨把握最後機會，到現場翻翻書、挖挖寶，帶走一份屬於自己的文化記憶。

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