虎、壺出沒！匠心茶壺與劉進文虎爺同場亮相

劉進文創作的虎爺已成為府城虎爺創作最大特色。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南美展傳統工藝類首獎工藝家劉進文攜手知名壺收藏家黃富傳，在母親節前夕於劉進文木雕工作室舉辦「虎壺聯展」，展出24支茶壺供與會者欣賞，同時可近距離觀賞劉進文現場雕刻拿手絕活各式各樣虎的造型。

劉進文木雕工作室舉辦「虎壺聯展」，展出24支茶壺已故台灣國寶級翁國禎老師茶壺作品。（記者王姝琇攝）

劉進文表示，黃富傳是收藏已故台灣國寶級翁國禎老師茶壺作品的知名藏家，適逢母親節前夕舉辦聯展茶會，展出24支特有20c.c.至80c.c.茶壺容器供與會者欣賞，讓與會者享受與藏家交流的樂趣，同時欣賞虎爺創作以及茄苳入石柳工藝作品。

請繼續往下閱讀...

陶藝大師「大翁」翁國禎2026年初仙逝，享壽76歲，他一生投入手工陶藝創作，用雙手與歲月留下許多溫暖珍貴的作品。黃富傳說，母親節前夕帶來翁國禎大師作品與同為工藝大師的劉進文虎爺創作共展，「虎、壺、福」盼帶來最深刻的祝福。

劉進文創作的虎爺已成為府城虎爺創作最大特色，結合「五行」配色，同時融合傳統「茄苳入石柳」雕刻技法，風格燦爛繽紛且富有厚重樸實感，辨識度極高，尤其開山王廟祀奉「喬治」虎爺，及臨水夫人媽廟江虎婆「瑪莉」，更是聲名遠播。

各式各樣的彩繪虎爺牌作品點綴展場。（記者王姝琇攝）劉進文木雕工作室舉辦「虎壺聯展」。（記者王姝琇攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法