文化部次長王時思訪威尼斯名館 「建築中心」擬採北中南駐點

威尼斯奎利尼·斯坦帕尼亞基金會柯露總監（右2）接待政務次長王時思參訪展覽。（文化部提供）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕第61屆威尼斯雙年展台灣館正於義大利普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）盛大展出，藝術家李亦凡以具備「當代感」與數位幽默的影像作品，成功引發國際藝術圈強烈共鳴。文化部次長王時思亦親自前往觀展。並與台灣媒體透露，此行亦特別拜會當地知名文化機構「奎利尼·斯坦帕里亞基金會」（Fondazione Querini Stampalia），洽談年底來台交流事宜，並且分享未來國內「建築中心」的初步構想。

由於明年威尼斯建築雙年展將首度由「財團法人台灣博物館文教基金會」主辦，身兼該基金會董事長的王時思此次行程，亦與奎利尼·斯坦帕里亞基金會總監柯露（Cristiana Collu）時，雙方針對建築策展、空間治理及年底來台交流計畫進行初步洽談，該基金會以結合歷史建築與現代設計聞名，與台灣推動歷史空間活化的方向不謀而合。王時思感性說明，此次拜會奎利尼基金會觸動良多，「看了滿感動的，因為居然有大量的市民在裡面利用他的圖書空間和開放空間，是一座融入市民生活的博物館。」

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文化部政務次長王時思（左）拜會威尼斯奎利尼·斯坦帕里亞基金會柯露總監。（文化部提供）

針對國內正積極研議中的「建築中心」，王時思首度細述其運作構想，除確定落腳於台北市的國立台灣博物館鐵道部園20號倉庫、昭和樓等處，她亦表示，未來的建築中心不應是單一、冰冷的行政機構，而是希望能善用北、中、南不同地區具有文化代表性的既有建築，將其轉化為建築中心的駐點辦公室。「此舉是希望讓民眾覺得，建築中心是與自己的生活經驗貼近的。」王時思強調，透過駐點辦公的模式，能讓專業的建築論述走入大眾日常，讓文化部的建築政策更具在地感與親民性，使民眾也能在熟悉的公共空間中，自然而然地參與建築美學的討論。

隨著「2026歐洲台灣文化年」的推進，王時思表示，從威尼斯雙年展的純藝術表現，到明年將由台博基金會主辦的威尼斯建築展台灣館，文化部亦嘗試建立一套更具系統性的文化外交模式，為台灣文化在歐洲的長線布局打基礎，期望未來讓台灣在空間美學與文化策展領域，展現出具備辨識度的特質。

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