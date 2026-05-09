自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

文化部次長王時思訪威尼斯名館 「建築中心」擬採北中南駐點

2026/05/09 16:06

威尼斯奎利尼·斯坦帕尼亞基金會柯露總監（右2）接待政務次長王時思參訪展覽。（文化部提供）威尼斯奎利尼·斯坦帕尼亞基金會柯露總監（右2）接待政務次長王時思參訪展覽。（文化部提供）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕第61屆威尼斯雙年展台灣館正於義大利普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）盛大展出，藝術家李亦凡以具備「當代感」與數位幽默的影像作品，成功引發國際藝術圈強烈共鳴。文化部次長王時思亦親自前往觀展。並與台灣媒體透露，此行亦特別拜會當地知名文化機構「奎利尼·斯坦帕里亞基金會」（Fondazione Querini Stampalia），洽談年底來台交流事宜，並且分享未來國內「建築中心」的初步構想。

由於明年威尼斯建築雙年展將首度由「財團法人台灣博物館文教基金會」主辦，身兼該基金會董事長的王時思此次行程，亦與奎利尼·斯坦帕里亞基金會總監柯露（Cristiana Collu）時，雙方針對建築策展、空間治理及年底來台交流計畫進行初步洽談，該基金會以結合歷史建築與現代設計聞名，與台灣推動歷史空間活化的方向不謀而合。王時思感性說明，此次拜會奎利尼基金會觸動良多，「看了滿感動的，因為居然有大量的市民在裡面利用他的圖書空間和開放空間，是一座融入市民生活的博物館。」

文化部政務次長王時思（左）拜會威尼斯奎利尼·斯坦帕里亞基金會柯露總監。（文化部提供）文化部政務次長王時思（左）拜會威尼斯奎利尼·斯坦帕里亞基金會柯露總監。（文化部提供）

針對國內正積極研議中的「建築中心」，王時思首度細述其運作構想，除確定落腳於台北市的國立台灣博物館鐵道部園20號倉庫、昭和樓等處，她亦表示，未來的建築中心不應是單一、冰冷的行政機構，而是希望能善用北、中、南不同地區具有文化代表性的既有建築，將其轉化為建築中心的駐點辦公室。「此舉是希望讓民眾覺得，建築中心是與自己的生活經驗貼近的。」王時思強調，透過駐點辦公的模式，能讓專業的建築論述走入大眾日常，讓文化部的建築政策更具在地感與親民性，使民眾也能在熟悉的公共空間中，自然而然地參與建築美學的討論。

隨著「2026歐洲台灣文化年」的推進，王時思表示，從威尼斯雙年展的純藝術表現，到明年將由台博基金會主辦的威尼斯建築展台灣館，文化部亦嘗試建立一套更具系統性的文化外交模式，為台灣文化在歐洲的長線布局打基礎，期望未來讓台灣在空間美學與文化策展領域，展現出具備辨識度的特質。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中