多元文化節新北美術館開跑 5/10主活動登場、週末街頭表演接力

多元文化節「世界民藝俱樂部」系列活動，今（9）日在新北市美術館熱鬧開幕，現場除了有音樂表演，還有世界陀螺、越南童玩竹蜻蜓體驗。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市是全國人口最多的縣市，其中不乏新住民、多元族群成員，為使大眾輕鬆認識不同文化，市府文化局籌辦多元文化節「世界民藝俱樂部」系列活動，今（9）日在新北市美術館熱鬧開幕。文化局長張䕒育指出，主活動將於明（10）日持續登場，由歌手、樂團帶來精彩表演，系列活動接力在5月份週末登場，美術館戶外化身「街頭藝人假日展演」空間，16日有氣球、魔術、雜耍與特技扯鈴接力演出，17日則有帽子舞蹈與特技翻滾等節目登場。

多元文化節「世界民藝俱樂部」系列活動，今（9）日在新北市美術館熱鬧開幕，現場除了有音樂表演，還有世界陀螺、越南童玩竹蜻蜓體驗。（記者黃子暘攝）多元文化節「世界民藝俱樂部」系列活動，今（9）日在新北市美術館熱鬧開幕，現場除了有音樂表演，還有世界陀螺、越南童玩竹蜻蜓體驗。（記者黃子暘攝）

張䕒育說，新北市匯聚世界各地新住民與多元族群，多元文化節不只是活動，更是城市文化交流的重要平台，盼以生活化、平易近人的方式推廣多元文化。

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今日活動由「dongyi trio爵士樂團三重奏」、「泥灘地浪人」、「阿曼手碟樂團二重奏」輪流帶來特色表演，最後由金獎歌手Suming舒米恩壓軸演出；除了表演外，現場也設有市集販售異國風味美食、器具，另有體驗工坊，提供越南竹蜻蜓平衡遊戲、印度木刻印章套印體驗及世界陀螺展示，吸引許多親子參加，還有提供繪本導讀、文化分享與手作體驗的「民藝講堂」。

張䕒育指出，「世界民藝俱樂部」主活動5月10日持續登場，舞台節目由「A_Root同根生」、「奇蹟天使雙重奏」、「The Jazz Element 爵士元素樂團」及金曲歌手「以莉·高露Ilid Kaolo」帶來精彩演出，也持續提供體驗活動；精彩活動將延伸至整個5月週末，邀請多組街頭藝人輪番到新北美術館戶外演出，打造適合親子同遊與假日散步的戶外藝文氛圍；5月16日有氣球、魔術、雜耍與特技扯鈴演出，5月17日推出帽子舞蹈、特技翻滾表演，街頭藝人演出每場約2小時，於週末午後1點起展開。

文化局補充，盼透過連續性的戶外展演與多元文化活動，讓民眾在週末走進美術館，在音樂、表演與互動體驗中，感受藝術與生活自然交融的城市日常。

多元文化節「世界民藝俱樂部」系列活動，今（9）日在新北市美術館熱鬧開幕，現場除了有音樂表演，還有世界陀螺、越南童玩竹蜻蜓體驗。（記者黃子暘攝）

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