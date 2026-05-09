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故宮神獸有趣的冷知識 成語「睚眥」必報竟是小氣龍子

2026/05/09 21:00

明代的玉〈刀〉，刀刃從「睚眥」口中穿出。（記者凌美雪攝）明代的玉〈刀〉，刀刃從「睚眥」口中穿出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕聽過成語「睚眥必報」，但或許沒想到「睚眥」居然也是神獸。「龍生九子不成龍，各有所好」。據明代李東陽《懷麓堂集》描述，九子分別是囚牛、睚眥、嘲風、蒲牢、狻猊、霸上、狴犴、負屭、螭吻，各具不同性格，因此出現在不同的器物或建築裝飾上。

「睚眥必報」最早出現在《史記‧范雎傳》，形容氣量狹小，小事也會報復。傳說「睚眥」面貌兇怒、驍勇善鬥，因此做為武器柄上的裝飾，如這件明代的玉〈刀〉，刀刃從「睚眥」口中穿出，面貌猙獰。

比喻「獨占鰲頭」的〈清 魁星點斗盆景〉。（記者凌美雪攝）比喻「獨占鰲頭」的〈清 魁星點斗盆景〉。（記者凌美雪攝）

另有一個奇怪的成語典故是「獨占鰲頭」，在〈清 魁星點斗盆景〉中，以珍貴的紅色珊瑚雕出魁星，手舉由6顆珍珠和1顆紅寶石所組成的「北斗七星」，紅寶石正意指其為「北斗之首」。魁星的一腳向後揚起，取意「魁星踢斗」（魁字轉化為鬼踢斗），而另一腳似乎站立在一個由碧玉雕刻的龍首上，四周又有花石製作的海浪，可知應是神獸「鰲魚」，魁星站在鰲魚頭上，有「獨占鰲頭」的吉祥寓意。

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