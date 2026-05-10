「捷克週：看見民主」登場 高市圖獲贈93件捷克珍貴圖書影音

「捷克辦事處贈書展」和「哈維爾攝影展」即日起在高市總圖4F文化積澱展至6月7日。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館攜手捷克經濟文化辦事處推出「捷克週：看見民主（Witnessing Democracy）」系列活動，透過書展、攝影展、電影放映和國際講座，帶領民眾走進捷克的百年民主歷程。

「捷克週：看見民主」系列活動即日起至6月7日於高市總圖登場。（高市圖提供）

「捷克週：看見民主」系列活動即日起至6月7日於高市圖總館登場，包括捷克經濟文化辦事處駐台代表史坦格（David Steinke）、捷克中心台北主任馬凱棠（Marketa Zahumenska）均出席盛會，會中宣布捷克辦事處捐贈93件捷克圖書及視聽資料給高市圖典藏，內容涵蓋捷克經典文學、民主思想、兒童文學與當代小說等珍貴作品，象徵台捷兩國在民主價值與文化交流的深厚連結，也讓高市圖成為南台灣認識捷克文化的重要窗口。

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高市圖館長李金鴦表示，台灣與捷克雖地理遙遠，卻在歷史發展與民主進程中有著深刻相似的經驗，雙方同樣珍視自由、人權與公民社會價值，此次「捷克週」不只是文化活動，更是一場跨越國界的思想交流，希望透過閱讀與展演，讓民眾重新思考民主如何在日常中被實踐，也讓圖書館成為民眾理解世界的重要入口。

此次活動亮點包括「Czech Corner捷克辦事處贈書展」及「看見哈維爾攝影展」，透過文學、影像與歷史資料，呈現捷克從極權走向自由的歷程，其中，以捷克前總統暨作家 Václav Havel 為主題的展區，更帶領讀者認識其以文字與行動實踐民主價值的重要生命故事。

2場系列講座今（10）日登場，上午10點半由捷克智庫 「解析中國」（SINOPSIS）分析師暨台北辦事處主任Tobias Lipold 主講《捷克民主的故事》，下午1點中山大學哲學研究所戴遠雄助理教授主講《如何做一個負責任的公民？從哈維爾談起》，地點都在高市總圖8F華立廳，另「哈維爾攝影展」在高雄總圖4F文化積澱展至6月7日。

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