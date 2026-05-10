劉秀雲、鄭惠元母女藝術聯展 以自然為題展現跨世代創作視角

藝術家劉秀雲（中）與女兒鄭惠元（左）以「遊藝時光、淳淬浪漫」為題，即日起在新竹縣文化局美術館溫馨聯展，兒子出席開幕茶會帶來祝福。（藝術家劉秀雲提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天是母親節，新竹縣退休校長也是藝術家劉秀雲，與女兒鄭惠元都熱愛大自然，母女倆從不同生活經驗出發，共同展現出自然之美在藝術中的多重詮釋，以「遊藝時光、淳淬浪漫」為題的親子藝術對話，即日起在新竹縣文化局美術館溫馨展現。

劉秀雲自童年即熱愛繪畫，在名師指導下，創作跨越中西畫界線，展現自由多元的風格。（新竹縣文化局提供）

新竹縣文化局表示，劉秀雲自童年即熱愛繪畫，在多位名師指導下奠定深厚基礎，創作跨越中西畫界線，展現自由多元的風格。她長年透過旅遊速寫，記錄各地人文與風景，並轉化為具寫實風格的油畫與水彩作品。這次展覽內容分為客庄走讀、花卉系列與客家花布多媒材創作三大主題，呈現她對家鄉與自然的細膩觀察，也延續其在社區藝術教育的深厚關懷與影響力。

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鄭惠元以海洋為創作核心，靈感來自長期潛水與戶外活動經驗。（新竹縣文化局提供）

劉秀雲女兒鄭惠元則以海洋為創作核心，靈感來自長期潛水與戶外活動經驗。她透過水彩、水墨與書法等媒材，探索光線、流動與生命狀態之間的關係，將水下感官記憶轉化為畫面中的色彩與層次。其作品著重於海洋生物與海底景觀，並善用顏料自然擴散與滲透的特性，使畫面如海流般流動，形體在變化中逐漸生成，呈現出介於寫實與感知之間的獨特視覺表現。

這次母女聯展，是一場關於自然觀察與生命感受的交流，一人以旅行與人文景觀為主，一人深入海洋探索未知，不同世代呈現各具風格的藝術視角，邀請觀眾在作品中感受親情與生命的動人片刻。

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