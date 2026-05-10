奈良美智巡展下站未定 新港場倒數掀奈粉朝聖潮

《凋謝的花（2020版）》是這次展覽焦點。 （記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕奈良美智巡展第五站「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」，去年12月12日在嘉義縣新港文化館25號倉庫開展，即將於5月17日最後一天展出後吹熄燈號。由於巡展下個地點還在確認中，也就是新港場結束後，不知道什麼時候才能看到奈良美智的作品，因而這幾天即使艷陽高照，天氣很熱，還是吸引奈粉從全國各地趕來新港看展，並大手筆搶購周邊商品，買氣熱絡。

奈良美智巡展「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」在嘉義縣新港文化館展出中。（記者蔡宗勳翻攝）奈良美智巡展「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」在嘉義縣新港文化館展出。（記者蔡宗勳攝）

日本當代藝術家奈良美智在台10年巡展於2023年啟程，走過高雄、澎湖、屏東、新北金瓜石，第5站抵達嘉義縣新港文化館25號倉庫，展出72件作品包含大型繪畫、攝影、陶器、奈良美智在台南隔離期間的創作，以及早年旅德時期的素描等，其中以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的《凋謝的花（2020版）》，是奈良美智首次帶來台灣展出的大型畫作，成為這次展覽的焦點之一。

請繼續往下閱讀...

文化總會指出，第六站場地還在確認中，但不會讓大家等太久，敬請期待。

奈粉從全國各地趕來看展。（記者蔡宗勳攝）小朋友與展出的畫構成另一幅畫。（記者蔡宗勳攝）奈良美智巡展周邊商品買氣熱絡。（記者蔡宗勳攝）

來自新竹的邱姓民眾表示，今年年初和家人來新港看過展出後，就期待下一站的展覽，但持續關注文化總會網站，卻發現沒有新的進展，想說可能還要再等一陣子，因而今天就又趕過來新港看展，雖然來不及預約，但在現場候補，等不到一個小時就進去，覺得很幸運，否則外面天氣這麼熱，等太久就會掃了遊興。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法