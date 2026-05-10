相聲瓦舍《我是你的菜》中壢開演！21砲指部學弟力挺退伍學長

陸軍砲兵第21指揮部的官兵與眷屬，利用假日自發性走入劇場，以具體行動支持劇團。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕知名劇團「相聲瓦舍」今年火力全開，推出全新作品《我是你的菜》，由創辦人也是編導馮翊綱親自上陣，帶領觀眾進入30道菜、30段故事、30種情感火候的相聲盛宴。自3月27日起全國巡演出，昨（9）日晚上巡演來到中壢藝術館，舞台下迎來一群特別的觀眾，陸軍砲兵第21指揮部（簡稱21砲指部）的官兵與眷屬，利用假日自發性走入劇場，以具體行動支持劇團。

原來，參與演出的​主要演員潘御天（藝名：御天十兵衛），正是從21砲指部退伍，他把軍旅生涯淬煉出的堅毅轉化為舞台張力，在藝術領域深耕多年；他於段子中詳述服役期間的梯數與兵種，並強調自己如期退伍、絕無「花錢閃兵」，當下贏得觀眾如雷掌聲，也引來21砲指部官兵購票力挺此劇。

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潘御天（中）日前返回陸軍砲兵第21指揮部與官兵們交流昔日在砲指部當兵的生活。（潘御天提供）潘御天（中）日前返回陸軍砲兵第21指揮部與官兵們交流昔日在砲指部當兵的生活。（潘御天提供）

潘御天說，自己對目前仍在服役的學弟妹而言，雖然不曾並肩共識，卻有份跨越時空的共同記憶。大家在繁重的戰備之餘，透過賞析說唱藝術調劑身心，不僅展現新時代軍人允文允武的藝文素養，更在幽默的段子與服役往事的共鳴中，感受到跨世代的情誼傳承。全劇橫跨30道菜色與情感火候，讓觀眾在享受幽默對白之餘，亦能品味人生百態的酸甜苦辣，是一場視覺、聽覺與味覺想像的跨界饗宴。

​相聲本就是觀察生活的藝術，劇本反映社會現象是常態，相聲瓦舍誠摯感謝國軍官兵對藝文的支持，在軍中這個大家庭裡，情誼不分年代，只要曾是其中一份子，這份卓越便與有榮焉。場內官兵掌聲，不僅有對藝術的讚賞，更有著對前輩在不同領域發光發熱的真誠祝福，讓這場演出在笑聲之外，更增添一份溫馨的人情味。

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