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響應國際博物館日 屏菸「博物館冒險王」市集5/16、5/17登場

2026/05/11 14:50

響應2026國際博物館日，屏菸1936文化基地5月16日及17日推出「博物館冒險王」主題市集。（圖由屏東縣政府提供）響應2026國際博物館日，屏菸1936文化基地5月16日及17日推出「博物館冒險王」主題市集。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為響應518國際博物館日，屏菸1936文化基地將於本週六（5月16）、週日（17日）推出「金葉俱樂部：博物館冒險王」主題市集，結合兒童劇演出、科學教育互動與地方文化探索，屏縣府歡迎親子化身博物館冒險王，前來展開一場充滿驚喜的知識探險旅程。

屏縣府文化處表示，今年活動特別攜手國立海洋生物博物館及屏東縣內8座地方文化館，把自然科學、族群文化與地方故事搬進市集現場，透過互動體驗與集章任務，讓孩子邊玩邊學，從海洋生態到地方文史，在闖關過程中認識屏東豐富的人文與自然寶藏。

屏菸「博物館冒險王」主題市集,邀請蘋果劇團《開心小龍女》演出，陪親子歡度週末。（圖由屏東縣政府提供）屏菸「博物館冒險王」主題市集,邀請蘋果劇團《開心小龍女》演出，陪親子歡度週末。（圖由屏東縣政府提供）

16日下午3時至4時安排親子最愛的蘋果劇團帶來《開心小龍女》免費演出，透過歌舞與趣味互動，帶領觀眾走進海底龍宮的奇幻故事。大小朋友將跟著海龜龜踏上任務旅程，一起幫助小龍女找回笑容。

除了演出，現場也集結至少40家特色飲食與質感手作攤位，打造兼具生活感與文化味的市集氛圍。民眾可以一邊逛市集、一邊參與科學互動與文化體驗，在屏菸「一站式」玩遍屏東各文化館舍的精彩特色。

文化處表示，希望透過多元的市集活動讓博物館走出靜態展示框架，把文化、科學與生活樂趣結合，讓更多人用輕鬆有趣的方式親近博物館，在遊戲與互動中重新認識屏東。此外，屏菸1936文化基地也特別調整營運時間，原定週一休館的園區，將於5月18日國際博物館日當天特別開放，並順延至5月19日進行休園維護。

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