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不再是迷途羔羊！ 更生人「千錘百鍊的永恆」銅雕藝術展揭幕

2026/05/11 17:59

「千錘百鍊的永恆」銅雕藝術展今舉行開幕記者會。（記者翁靖祐翻攝）「千錘百鍊的永恆」銅雕藝術展今舉行開幕記者會。（記者翁靖祐翻攝）

〔記者翁靖祐／台北報導〕由台灣更生保護會台北分會法務部矯正署台北監獄、國立中正紀念堂、財團法人元大文教基金會、吳宗霖銅雕藝術工作室共同舉辦的「千錘百鍊的永恆」銅雕藝術展，已於中正紀念堂大孝門廳隆重開幕，展覽現場共有38件銅雕藝術創作，展覽時間於5月9日至115年5月20日，並於今日舉辦開幕記者會。

選擇於5 月 11 日舉行開幕，除了適逢母親節，也是吳宗霖老師逝世的百日紀念前夕。對許多更生同學來說，吳老師不僅是傳授技藝的恩師，這十年來的陪伴與教導，更讓他宛如『再生父母』一般，給了同學們重生的機會。在母親節與百日紀念的這個溫馨時刻，希望透過這場展覽，將最好的創作成果獻給老師，表達最深切的感念與敬意。

此次活動特邀請台灣更生保護會董事長、高等檢察署檢察長張斗輝、前檢察總長邢泰釗、董事長蔡清祥、代理檢察總長徐錫祥、法務部司長洪信旭、中正紀念堂處長張惠君、元大金控行政長楊荊蓀、台新新光、東森慈善基金會、吳宗栩先生蒞臨共襄盛舉。

法務部鄭部長銘謙說，期盼透過作品讓中外人士、社會大眾看見更生人的才華與轉變，打破社會標籤的隔閡，讓藝術品成為愛與溫暖的橋樑，共同營造一個更具包容與希望的社會。

更生同學的作品早已獲得各界高度肯定，足跡遍及台北101、台北車站及各級政府機關，此外這群更生藝術家在2020年更首創與電商平台合作，將藝術所得轉化為公益力量，先後捐助「0402台鐵太魯閣號事故」、漸凍人及毒癮戒治團體，成功從被助者成功轉變為助人者。

「千錘百鍊的永恆」銅雕藝術展即日起至5月20日止，於國立中正紀念堂一樓第2展廳展出。主辦單位誠摯邀請社會大眾走進展場，不僅欣賞精湛的手工藝，更能透過這些閃耀光熱的作品，看見更生同學重返社會的決心與堅毅生命力。

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