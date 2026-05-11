3毫米牛皮刻出國際肯定 彰化皮雕藝術家李宛玲勇奪英國雙獎

彰化縣長王惠美表揚肯定皮雕藝術家李宛玲（右）英國獲雙獎，為台灣工藝於國際舞台再添光彩。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕把一張只有3毫米厚的牛皮，慢慢刻成記憶的模樣，對彰化皮雕藝術家李宛玲來說，不僅是創作，更像是把對放不下的情感深深留住。從地方美展一路走到國際舞台，她最近以兩件作品在「2026英國未來藝術與設計獎春季賽」拿下白金獎與金獎，讓台灣皮雕之美，再次被世界看見。

作品《思念棲息之地》把3毫米厚的牛皮雕琢成層次豐富的半浮雕畫面，老牛、土角厝、香蕉樹與庭院水缸交織成一幅記憶場景。（李宛玲提供）

李宛玲參加英國環球藝術集團舉辦國際競賽，以其寫實皮雕實力脫穎而出，在「牆面藝術」類別中一舉摘下雙獎，參賽作品《思念棲息之地》獲牆面藝術類白金獎，《守護》則拿下金獎。前者以老牛、土角厝、香蕉樹與庭院水缸構成畫面，作品源自她對父親如老牛般勤勞堅毅，撐起家庭的思念；後者則以台灣特有種藍腹鷴為主角，描繪親鳥守護雛鳥，帶出對自然生態與文化延續的關注。

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作品《守護》以寫實細膩的工筆線條結合立體雕塑技法完成。（李宛玲提供）

深耕皮雕超過30年的李宛玲，1990年開始接觸皮雕，1995年再向馮依文學習工筆畫。她把兩種看似不同的技藝揉合在一起，從傳統皮雕出發，逐步吸收線雕、浮雕、鑲雕與寫生雕技巧，再融入工筆畫細膩筆法與木雕的立體視角，慢慢發展出辨識度極高的寫實皮雕風格。

她擅長運用「切、割、敲、擊、推、壓、塑、挑」等繁複工法，把皮革原本平面的材質，轉化成有層次、有空間感的立體畫面。花草、昆蟲、鳥獸，甚至台灣鄉間常見的老屋景色，都成了她皮雕刀下的素材。

除了創作，李宛玲也長年投入教學，曾在彰化生活美學館開班授課，也走進校園推廣皮雕技藝，並出版皮革工藝工具書。她的作品過去曾獲磺溪美展等肯定，這次榮獲國際獎項，彰化縣長王惠美最近在擴大主管會報中頒獎表揚，肯定其藝術成就，為台灣工藝於國際舞台再添光彩。

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