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《魔女宅急便》7月飛抵台灣！ 交響樂版音樂劇全球首演

2026/05/11 18:09

《魔女宅急便》交響樂版，7月10日至7月19日在台北國家戲劇院；7月24日至8月2日在台中國家歌劇院，全球首演。（牛耳藝術提供）《魔女宅急便》交響樂版，7月10日至7月19日在台北國家戲劇院；7月24日至8月2日在台中國家歌劇院，全球首演。（牛耳藝術提供）

〔記者孫梓評／東京報導〕《魔女宅急便》將於2026年夏天以音樂劇形式登上台灣舞台！由日本國寶級作家角野榮子授權，全新升級「交響樂製作版」，7月10日至8月2日在台北國家戲劇院、台中國家歌劇院進行全球首演。

多數人熟悉《魔女宅急便》是來自1989年吉卜力動畫，然而原著小說其實來自曾獲國際安徒生大獎的作家角野榮子，已屆九十一歲高齡的她，創作不輟，2023年也有以其作品為基礎、在東京江戶川區建成的「魔法文學館」，持續吸引著大小讀者。《魔女宅急便》的原型，來自角野榮子女兒十二歲時的一幅插圖，畫面上有個騎著掃帚的女孩，掃帚上還停了隻黑貓，正飛過有月亮的夜空，當她看見那張畫，故事就從她腦中自然流瀉出來。

日本國寶級作家角野榮子是《魔女宅急便》的原著作者，已九十一歲高齡，但創作不輟。（牛耳藝術提供）日本國寶級作家角野榮子是《魔女宅急便》的原著作者，已九十一歲高齡，但創作不輟。（牛耳藝術提供）

牛耳藝術行銷宣傳總監張懿之表示：《魔女宅急便》是一個不同年紀閱讀、會帶來不同啟發的文本，而音樂劇則是最適合讓演員和觀眾在劇場中產生互動的演出，此次演出特別集結東京和台北的優秀音樂家，更以管弦樂重錄音樂，「這不僅是文化的交流，也很期待大家能藉此認識台灣。」導演岸本功喜和音樂總監小島良太，兩人擁有長年合作默契，當時兩個二十多歲的年輕人登門造訪，懇請角野榮子能同意授權改編，沒想到開啟了這個音樂劇自 2017 年起，已在日本五度巡演。

導演岸本功喜說，「我特別喜歡台灣，這次能在台灣土地上巡演，非常開心與光榮，希望我們作品中的熱忱，能和台灣觀眾形成心靈的互動。」音樂總監小島良太為此已經先至台灣勘查場地，「台灣的劇院，格調很高，格局宏偉，我們全新製作的交響樂版本，邀請了眾多音樂家一起編曲，氣勢磅礡，這次能到台灣長達一個月巡演，說實話我現在非常激動，這個作品一定會非常出色。」

記者會上，自富士電視台製作音樂劇版本的《魔女宅急便》以來，已第三度演出魔女「琪琪」一角的山戶穗乃葉，和演出劇中少年「蜻蜓」的北川拓實，都將首度造訪台灣，山戶穗乃葉說，「琪琪十三歲，我已經十八歲，希望能帶著一個新鮮又成熟的琪琪，跟台灣觀眾相會。」北川拓實則先發表他對品嘗「小籠包」的心願，他說：「我已經二十二歲，但胸中還住著一個少年，我希望在打造『蜻蜓』的過程中，能演繹出他那純粹又直白的風格。」

在《魔女宅急便》音樂劇中飾演「琪琪」的山戶穗乃葉（左）和飾演「蜻蜓」的北川拓實，將首度造訪台灣，並進行長達一個月的巡演。（牛耳藝術提供）在《魔女宅急便》音樂劇中飾演「琪琪」的山戶穗乃葉（左）和飾演「蜻蜓」的北川拓實，將首度造訪台灣，並進行長達一個月的巡演。（牛耳藝術提供）

特別為記者會現身的作家角野榮子，戴著她招牌的眼鏡，和一身美麗的花衫，她曾經到訪九份，吃過驚為天人的水煎包，她說，「琪琪會飛，所以能飛到任何地方。所以也能代替我去到各種地方，遇到各樣的人。」她除了期盼台灣觀眾能愛上琪琪和蜻蜓，也不忘分享她最在乎的一件事：「每個人都有魔法，不需要很多，只要有一個，就可以了。」然而怎樣才能有魔法？「魔法不會天上掉下來，不是你放在口袋就一直取之不竭，」她說：「書裡會找得到答案。」

《魔女宅急便》交響樂版，7月10日至7月19日在台北國家戲劇院；7月24日至8月2日在台中國家歌劇院，詳詢MNA牛耳藝術網站。

台灣將於2026年7月演出交響樂版《魔女宅急便》音樂劇，於富士電視台發布記者會，左起牛耳藝術行銷宣傳總監張懿之、導演岸本功喜、飾演「琪琪」的山戶穗乃葉、飾演「蜻蜓」的北川拓實、作家角野榮子、音樂總監小島良太。（牛耳藝術提供）台灣將於2026年7月演出交響樂版《魔女宅急便》音樂劇，於富士電視台發布記者會，左起牛耳藝術行銷宣傳總監張懿之、導演岸本功喜、飾演「琪琪」的山戶穗乃葉、飾演「蜻蜓」的北川拓實、作家角野榮子、音樂總監小島良太。（牛耳藝術提供）

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