《魔女宅急便》原著作家角野榮子：人不需要很多魔法，只需要有一個魔法，就可以了。

《魔女宅急便》中，琪琪的魔法是飛行，但琪琪的媽媽給她的叮嚀是：「你不能總是在飛。」（牛耳藝術提供）

〔記者孫梓評／東京報導〕許多人都誤以為《魔女宅急便》是吉卜力公司的原創，然而其原著小說其實來自曾獲國際安徒生大獎的日本國寶作家角野榮子，已屆九十一歲高齡的她，迄今創作不輟。她說，這部經典作品原型來自她女兒十二歲時的一幅插圖，畫面上有個騎掃帚的女孩，掃帚上停了隻黑貓，正飛過有月亮的夜空，當她看見那張插畫，故事就從她腦中自然流瀉出來。

而如今，《魔女宅急便》自1985年出版以來，全球累積發行已超過250萬冊。從小說、吉卜力動畫、真人電影到舞台劇版本，總有新的讀者跌進魔女「琪琪」的魔法之中。今年夏天，全新製作的交響樂版音樂劇《魔女宅急便》將至台灣進行全球首演。關於這本經典作品，角野榮子說，「魔法不是天上掉下來的，也不是你放在口袋就一直會取之不盡，要靠我們的努力，才能讓魔法持續。」她感慨，不知道台灣現在的小孩子如何呢？她觀察到，日本的小孩似乎過度倚賴3C產品，「但只有勇敢去邂逅新的事物，去冒險，才能有新的發現。」她也特別希望大家能讀紙本書，她說，「現在社會變化快速，你問問題，AI就會回答你。但我們要如何獲得自己的語言？也許AI會講出很動聽的話，但人類只有多讀書才能保持創造力，所謂創造力就是人類存在的能力。」

請繼續往下閱讀...

角野榮子曾到訪過台灣一回，對拍攝《悲情城市》的九份印象非常深刻，同時她還意外吃到了水煎包，「裡面的高麗菜，實在太好吃了。」她說，「如果我沒去台灣，就不會吃到那麼讓人感動的水煎包，不會知道原來日本跟台灣的高麗菜是那麼不同，這只是一個很平凡的發現，卻讓我想要更加去了解台灣。」若人類只倚賴AI，可以得到方便，「但對自己的掌控，就不那麼靈巧了。」

談起音樂劇《魔女宅急便》的緣起，她說，「多年前有兩個青年來拜訪我，表現得非常有熱情，那時我很希望他們不要只是一時衝動，而如今《魔女宅急便》音樂劇每年都有巡演，我確實從他們身上感受到像『琪琪』的地方。」

做為一個寫作者，角野榮子認為「看不到的世界藏有很多豐富的東西。」因為，「文字就是豐富我想像力的泉源。」然而，如果有什麼事情是文字辦不到的，「那就像是音樂劇，舞台上大家都動起來，透過演員，使作品增添光采，甚至比動畫更有表現力。」不過，她也非常盛讚宮崎駿，「他是個很了不起的人，非常懂得呈現細節，哪怕只是一只杯子，都可以藉此表現出人物的情感。」

《魔女宅急便》原著作家角野榮子（左）和《魔女宅急便》音樂劇中飾演「琪琪」的山戶穗乃葉合影。（牛耳藝術提供）

關於《魔女宅急便》，有三個重點是她覺得最為關鍵的。其一，是魔女琪琪常常會說「好像有好事要發生了」。另外一個，就是琪琪也很愛說「我就是我」。這兩句話，充分地表現出人物的特質。然而，她也特別提出琪琪的媽媽給她的叮嚀：「你不能總是在飛。」總要腳踏實地走一走，「一個人是很難活下去的，要試著跟不同的人相遇，雖然琪琪只有在飛行時才有魔法，但人不著地是不行的。」

最後她特別補充：「我心裡始終認為，我們每個人都有魔法，不需要很多魔法，只需要有一個魔法，就可以了。而且，不只是女孩子，男孩子、女孩子，都可以有自己的魔法。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法