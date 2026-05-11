《魔女宅急便》音樂劇導演岸本功喜：現在我能當導演，多虧小時候讀過《魔女宅急便》！

〔記者孫梓評／東京報導〕導演岸本功喜說，自己是大谷翔平的粉絲，但在成為大谷的粉絲之前，自己就已經是角野榮子的粉絲。這也是之所以他想要改編《魔女宅急便》的最大原因。他有點惆悵地說，「現在生活節奏愈來愈快，我們以前小時候，看別人的臉都會是那麼仔細地看，因此我讀《魔女宅急便》，最初的印象就好像是回到了自己成長的鄉下，那種左鄰右舍都親切，彼此餐桌上的食物都能分享的一種溫度。因此，當他成年後再重讀此作，到城市生活後再重讀此作，和過往閱讀此書的感受每不相同。「現在我能做導演，也緣於小時候這本書帶給我創造力，書能培育我們非常豐富的創造力，讀文字本身就是非常重要的事情。」

那麼，把《魔女宅急便》改編為音樂劇，是否有其困難之處？岸本功喜認為，「原著的世界觀就已經很完整，我們想在舞台上呈現更豐富的世界。因為歌唱的形式，最能表現出心靈的能量。」所以他相信音樂劇的優勢在於，「直觸觀眾心靈，沉浸式的感受，是只有舞台才能做到的。」

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具體來說，「文學因為是想像力可以無限膨脹，音樂劇則必須有具體的表現方式，萬一做得過頭，會破壞觀眾的想像，如何使想像和現實達成平衡，是最困難的。」因此，他非常重視成品能留給觀眾多少留白，讓觀眾還能於寫實中創造想像。

《魔女宅急便》音樂劇導演岸本功喜（左）和音樂總監小島良太是長期合作的團隊，有好交情也有好默契。（牛耳藝術提供）

導演岸本功喜和音樂總監小島良太是長期合作的團隊，「所以我們的溝通特別強，能好好地把我們心裡所思考的東西變成音樂，至關重要，這也是我們團隊最大的魅力。」他說，「做為互相尊重的專業人士，如果曲子無法打動我，我也會直接退貨的……」說完，他望著在場的人，「如果你們都沒笑，我會有點緊張，因為我是開玩笑的。」兩位戰友的好交情可見一斑。

關於《魔女宅急便》音樂劇將於七月來台灣進行長達一個月的巡演，導演岸本功喜說：「我好幾次到台灣旅行，我非常喜歡台灣人，台灣人和日本人一樣，有豐富的感性。現在社交媒體很方便，我希望能透過演員的演出，讓台灣人和日本人的心相連，這就是我們此行最大的目的。」

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