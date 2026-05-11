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《魔女宅急便》音樂總監小島良太：在音樂裡加進數學，音樂會變得美麗又有趣

2026/05/11 21:44

《魔女宅急便》音樂劇導演岸本功喜（左）和音樂總監小島良太是長期合作的團隊，有好交情也有好默契。（牛耳藝術提供）《魔女宅急便》音樂劇導演岸本功喜（左）和音樂總監小島良太是長期合作的團隊，有好交情也有好默契。（牛耳藝術提供）

〔記者孫梓評／東京報導〕《魔女宅急便》音樂總監小島良太，雖然後來的人生中，一頭栽進音樂創作的世界，但其實他是牛津大學數學系畢業的高材生。他說，「數學和音樂看似無關，但有其共同點，特別是大規模的管弦樂團，要考慮最後能呈現的效果。音樂需要靈感，也需要如數學般周密的計算。」因此，將於七月來台灣巡演一個月的交響樂版《魔女宅急便》，集結了東京和台北的優秀音樂家，值得一看的地方很多，「音樂上重新編曲時，更加重視氣勢磅礡的效果。我先到台灣的劇場考察過，盡力做最大的發揮。」他透露，《魔女宅急便》交響樂版中，有非常好的獨唱，也有歡快的群唱，都是本劇看點。「音樂可以直白表達我們的感情，如何有效透過音樂，把故事展開，是我創作時最在乎的。」

小島良太學習的是古典樂，但他也喜歡搖滾和爵士，曾在倫敦的爵士俱樂部彈鋼琴打工「，所以我做這個音樂劇，有很多古典曲目，但是當琪琪去到大城市時，就使用明快的爵士樂來表現。」

在不破壞觀賞感受的前提下，他特別提醒觀眾可以留意故事最後，「有一個很長的連續歌唱，也是整齣戲高潮所在，透過音樂的力量，能感受到緊扣人心的微妙感情，而故事也藉此在音樂中不斷展開。」

至於數學，依然藏在他的音樂之中，「音樂和數學可以相輔相乘，當我們透過數學的方式做音樂，會做出非常美麗流暢的音樂，但如果故意算計、減去一點什麼，就會讓音樂變得有趣。這就是透過我，能讓音樂又美麗又有趣的地方。」

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