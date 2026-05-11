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山戶穗乃葉演出《魔女宅急便》「琪琪」，兩人相似度極高，只有一處不同
交響樂版音樂劇《魔女宅急便》中，將第三度演出魔女「琪琪」一角的山戶穗乃葉。（牛耳藝術提供）
〔記者孫梓評／東京報導〕自富士電視台製作音樂劇版《魔女宅急便》以來，將第三度演出魔女「琪琪」一角的山戶穗乃葉，可說是一時之選。她曾於2022年榮獲日本「東寶灰姑娘」音樂劇獎，個性也與琪琪有不少相似之處，尤其是「不多想、先去做」的特質，故事中的琪琪是一個十三歲的少女試著學習獨立，她說，「我也是今年五月一個人到東京打拚，希望能融合這份情感在我的演出之中。」如果要挑出兩人的相異處，「應該是我的原始聲音吧！」山戶穗乃葉自身聲音較低，說話也較為柔和，「這對我來說也是一個比較大的挑戰。」
山戶穗乃葉表示，她已演出《魔女宅急便》四十多次，但每一次都會試著從對手演員釋放的情感，做出不同反應。若要說哪一次的演出經驗是最難忘的，或許是第一次演出此劇時的最後一幕，「當麵包店的女主人來擁抱我，我真的感到舞台要結束了，心裡覺得非常捨不得，脫口而出說了台詞裡沒有的『謝謝』，而且，因為眼淚忍不住快要掉下來了，也不敢回頭看觀眾。」
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從沒來過台灣，卻將於今年七月來台灣巡演長達一個月，山戶穗乃葉說，「對台灣的印象就是《神隱少女》裡的那一片紅燈籠。」也許，巡演結束後，會有一點點私人時間，她會想辦法再多了解台灣一些。然而讓她更加期待的是，「登上舞台時，能收到觀眾的反饋。」
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