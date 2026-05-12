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歡慶518國際博館日！台中市立美術館5/15~5/17免費參觀

2026/05/12 06:21

歡慶國際博館日，中美館（圖）自5月15日至17日開放免票入場。（記者黃旭磊攝）歡慶國際博館日，中美館（圖）自5月15日至17日開放免票入場。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕歡慶5月18日「國際博物館日」，台中市立美術館新展「熱暑人」，首三日5月15日至17日開放免票入場，文化局長陳佳君說，5月16日至6月14日同步舉辦「歡」城市活動，邀請民眾走訪14間博物館與地方文化館，參與文學走讀並蒐集限定印章兌換好禮。

國際博物館日由國際博物館協會（ICOM）於1977年起舉辦，號召世界各國關注博物館事業，今年我國故宮博物院配合博館日，「神獸再現」特展5月16至18日免費參觀，而位於綠美圖的中美館，「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」開放3天免費參觀，特展於台灣、菲律賓及巴拿馬進行巡迴，以台中作為首站，帶領觀眾從藝術視角重新理解「熱」的多層意義。

台中市文化局長陳佳君說，呼應2026年國際博物館協會主題，5月16日下午1時在台中文學館文學公園，舉辦「博物館『歡』城市」開幕活動，邀請14間台中市博物館與地方文化館展覽，並舉辦街頭藝人表演、漆藝手作、小雞毛線球、藺草小鹿等DIY活動。

博館日活動除了限定市集，台中博物館與地方文化館，將舉辦為期一個月文學走讀與美術地圖集章活動，民眾漫遊文化館舍，集滿5枚紀念章即可兌換館舍門票、特展文創品、冰品兌換券等限量好物。

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