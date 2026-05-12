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竹縣蕭如松園區藝術季 大師講座工作坊開跑

2026/05/12 09:24

新竹縣蕭如松藝術園區藝術季結合大師講座、解謎走讀、食農藝術教育及藝術展覽等多元活動。（記者廖雪茹攝）新竹縣蕭如松藝術園區藝術季結合大師講座、解謎走讀、食農藝術教育及藝術展覽等多元活動。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2026新竹縣蕭如松藝術園區藝術季大師講座工作坊開跑，今年邀請了3位藝術家示範水彩畫技，帶領學員完成自己的作品，同時安排1場芳香療法與經絡按摩，分享如何療癒現代人的身心靈。

2026新竹縣蕭如松藝術園區藝術季大師講座工作坊開跑，今年邀請了4位藝術家示範與分享。（圖由蕭如松藝術園區提供）2026新竹縣蕭如松藝術園區藝術季大師講座工作坊開跑，今年邀請了4位藝術家示範與分享。（圖由蕭如松藝術園區提供）

蕭如松藝術園區表示，今年藝術季活動相當多元，結合大師講座、解謎走讀、食農藝術教育及藝術展覽等；其中，大師講座採工作坊方式，首場5月23日下午2點到5點在松言堂，由金莉老師帶來水彩花卉的生命律動，示範並指導學員用水彩捕捉美的剎那。每人800元，可由園區海報QR code報名或洽0955-831102黃老師。

6月20日下午2點到5點，劉佳琪老師的刀筆水彩，打破常規，利用沉澱色特性結合刀筆，玩出水彩的另一種迷人面貌。7月2日上午9點半至11點半，蔡銀杏老師的芳香呼吸療癒，結合鼻腔淨化操作與芳春療法精油應用，帶領學員進行呼吸調理與身心放鬆體驗，學習日常可實踐芳療照護方式。

9月5日下午2點至5點，張家榮老師的「英倫夜光」，以水彩示範夜色之下的英國風景與旅程記憶。11月14日下午2點至5點，綦宗涵老師帶來減法水彩，以減法視野觀察原景照片、風景的構成，透過3到5種大塊面分析，運用色鉛筆或蠟筆等材料畫塊面設計畫作。

活動詳情及報名方式，可上蕭如松藝術園區臉書粉專查詢。

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