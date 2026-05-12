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澎湖囝仔樂壇發光 旅德指揮冠軍張宇安返鄉巡迴音樂會

2026/05/12 15:02

張宇安是澎湖囝仔，也是旅德指揮冠軍。（DF現代音樂樂團提供）張宇安是澎湖囝仔，也是旅德指揮冠軍。（DF現代音樂樂團提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖囝仔、旅德指揮冠軍張宇安攜手DF現代音樂樂團，3地巡迴共譜海島絲竹新聲，今年夏季重磅推出《澎湖絲竹 2026・胡情》巡迴音樂會，特邀旅德指揮冠軍張宇安返團擔任客席指揮，結合多首「澎湖限定」委託創作，並在澎湖縣演藝廳、埔里藝文中心及台中國家歌劇院3地接力演出，帶領觀眾以音樂重返海島的歷史深處與土地靈魂。

澎湖囝仔張宇安聯手DF現代音樂樂團，返鄉舉行演奏會。（DF現代音樂樂團提供）澎湖囝仔張宇安聯手DF現代音樂樂團，返鄉舉行演奏會。（DF現代音樂樂團提供）

以島嶼為題、在地品牌創作重現海島風土DF 現代音樂樂團，為澎湖在地國樂團。最初由許勝文、張宇安、丁元凱、宋治力、楊博堯等人組成，致力於現代音樂與國樂器的結合。後漸漸發展為澎湖國樂的重要社群，並培養多位職業演奏家，為澎湖國樂教育不遺餘力。

此次音樂會以澎湖的地景、歷史與人文為創作核心，集結4首委託創作：黃新財《嶼浪天青》以細膩的音色層次描繪島嶼天光水色；任重《虎井沉城》從水下古城傳說汲取靈感，夢幻而深邃；朱雲嵩《Pescadores・浪行未央》則以跳躍節奏與恢弘格局，勾勒海島的光明願景，音樂會中亦融入澎湖褒歌與民歌組曲。

3地接力巡迴 早鳥優惠即將開跑《澎湖絲竹 2026・胡情》音樂會，首站8月2日澎湖縣演藝廳揭開序幕、8月12日移師埔里藝文中心演藝廳，最終於8月14 日壓軸台中國家歌劇院中劇院，三場演出均於7晚間時30分開演。即日起至6月14日享早鳥優惠，6月15日起全面啟售，購票請洽 OPENTIX 兩廳院文化生活。

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