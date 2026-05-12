台南最好玩週末來了！博物館節開逛 邊吃邊玩還能拿好禮

「2026台南博物館節」闖關活動，市集與表演打造台南文化嘉年華。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一年一度的博物館盛會「2026台南博物館節」將於5月16日、17日，在南市歷史館熱鬧登場，今年以「博物館 城市連結世界的文化平台」為主題，集結台南20間在地特色博物館，將延平郡王祠周邊及市立博物館變身為最具教育意義的場域，邀請大家來認識台南多元而深厚的文化能量。

以蔡草如《臺灣府城隍廟祈安清醮恭送天師圖》發想的多色拓印，民眾只要持博物館入館門票就可參與體驗。（南市文化局提供）

活動包括「博物館逛大街」、門票優惠、街頭表演、美味市集等豐富內容，現場每日限量發放1 ,000張闖關賓果卡，完成2條連線即可兌換小禮物，獎品除了有各館精美禮品外，今年還與大埔福德祠合作，由廟方提供精美可愛的御守、錢母；更特別的是以館藏珍貴文物蔡草如《臺灣府城隍廟祈安清醮恭送天師圖》發想，設計多色拓印，參加民眾只要持博物館入館門票就可參與體驗，自己將祝福帶回家，限量3,000份、送完為止。

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今年活動與大埔福德祠合作，提供精美可愛的御守、錢母。（南市文化局提供）

台南市長黃偉哲表示，博物館不只是保存文物的空間，更是連結過去與未來、在地與世界的重要平台。透過台南博物館節，市府希望讓博物館走出館舍、貼近生活，讓大眾都能用輕鬆有趣的方式親近文化。也歡迎全國朋友來台南走走，白天參加博物館節，體驗闖關、市集與表演，順遊周邊古蹟廟宇與特色街區，感受台南作為文化首都的獨特魅力。

5月16日限定邀請左鎮化石園區人氣偶像KOKO同歡。（南市文化局提供）

南市文化局長黃雅玲指出，今年活動內容兼具知識性、互動性與娛樂性，5月16日限定邀請左鎮化石園區人氣偶像KOKO與大家見面；5月16、17日兩天也安排氣球秀與泡泡秀帶來大小朋友最喜愛的街頭演出。現場同步設有美味市集，集結輕食小點、手作好物與清涼飲品，讓民眾邊逛邊吃、邊玩邊認識博物館。

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