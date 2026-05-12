自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

台南最好玩週末來了！博物館節開逛 邊吃邊玩還能拿好禮

2026/05/12 15:07

「2026台南博物館節」闖關活動，市集與表演打造台南文化嘉年華。（南市文化局提供）「2026台南博物館節」闖關活動，市集與表演打造台南文化嘉年華。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一年一度的博物館盛會「2026台南博物館節」將於5月16日、17日，在南市歷史館熱鬧登場，今年以「博物館 城市連結世界的文化平台」為主題，集結台南20間在地特色博物館，將延平郡王祠周邊及市立博物館變身為最具教育意義的場域，邀請大家來認識台南多元而深厚的文化能量。

以蔡草如《臺灣府城隍廟祈安清醮恭送天師圖》發想的多色拓印，民眾只要持博物館入館門票就可參與體驗。（南市文化局提供）以蔡草如《臺灣府城隍廟祈安清醮恭送天師圖》發想的多色拓印，民眾只要持博物館入館門票就可參與體驗。（南市文化局提供）

活動包括「博物館逛大街」、門票優惠、街頭表演、美味市集等豐富內容，現場每日限量發放1 ,000張闖關賓果卡，完成2條連線即可兌換小禮物，獎品除了有各館精美禮品外，今年還與大埔福德祠合作，由廟方提供精美可愛的御守、錢母；更特別的是以館藏珍貴文物蔡草如《臺灣府城隍廟祈安清醮恭送天師圖》發想，設計多色拓印，參加民眾只要持博物館入館門票就可參與體驗，自己將祝福帶回家，限量3,000份、送完為止。

今年活動與大埔福德祠合作，提供精美可愛的御守、錢母。（南市文化局提供）今年活動與大埔福德祠合作，提供精美可愛的御守、錢母。（南市文化局提供）

台南市長黃偉哲表示，博物館不只是保存文物的空間，更是連結過去與未來、在地與世界的重要平台。透過台南博物館節，市府希望讓博物館走出館舍、貼近生活，讓大眾都能用輕鬆有趣的方式親近文化。也歡迎全國朋友來台南走走，白天參加博物館節，體驗闖關、市集與表演，順遊周邊古蹟廟宇與特色街區，感受台南作為文化首都的獨特魅力。

5月16日限定邀請左鎮化石園區人氣偶像KOKO同歡。（南市文化局提供）5月16日限定邀請左鎮化石園區人氣偶像KOKO同歡。（南市文化局提供）

南市文化局長黃雅玲指出，今年活動內容兼具知識性、互動性與娛樂性，5月16日限定邀請左鎮化石園區人氣偶像KOKO與大家見面；5月16、17日兩天也安排氣球秀與泡泡秀帶來大小朋友最喜愛的街頭演出。現場同步設有美味市集，集結輕食小點、手作好物與清涼飲品，讓民眾邊逛邊吃、邊玩邊認識博物館。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中