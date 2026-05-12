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冰河時期遺留迄今的珍貴物種 探索山椒魚特展移師台南

2026/05/12 15:09

「走進雲霧森林–探索山椒魚特展」即日起至7月26日，在南市圖永康新總館1樓展出。（記者劉婉君攝）「走進雲霧森林–探索山椒魚特展」即日起至7月26日，在南市圖永康新總館1樓展出。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕山椒魚是冰河時期留存至今的孑遺物種，國內3座高山型國家公園首度與台南市立圖書館合作，將「走進雲霧森林–探索山椒魚特展」移師台南，即日起於新總館1樓展出，希望讓南部民眾也能就近探索這個珍貴的國寶級物種，進而保護生物多樣性。

山椒魚特展今（12）日由手偶劇揭開序幕，透過將莫氏樹蛙與山椒魚擬人化的方式，帶領現場大小朋友認識珍稀山椒魚的生態故事與棲地環境。

「走進雲霧森林–探索山椒魚特展」由南市圖與雲霸、玉山、太魯閣國家公園合作，希望讓南部民眾也能就近認識山椒魚。（記者劉婉君攝）「走進雲霧森林–探索山椒魚特展」由南市圖與雲霸、玉山、太魯閣國家公園合作，希望讓南部民眾也能就近認識山椒魚。（記者劉婉君攝）

國家公園署長王成機表示，山椒魚目前在台灣記錄有5種，主要分布於海拔1,500公尺以上的高山潮濕環境，要乾淨水質、穩定環境下才能存活，雪霸、玉山、太魯閣等3座高山型國家公園都有山椒魚，且目前都有在做復育。希望藉由此次特展，讓民眾更深入認識山椒魚，進而保護生物多樣性。

探索山椒魚特展的開幕活動上，以手偶劇先揭開序幕。（記者劉婉君攝）探索山椒魚特展的開幕活動上，以手偶劇先揭開序幕。（記者劉婉君攝）

特展由南市圖攜手雪霸、玉山及太魯閣國家公園管理處共同策劃，整合多年研究成果與展示資源，將原本屬於高山場域的自然知識帶進城市閱讀空間，透過圖文、影像與互動展示，引導民眾認識台灣高山生態系統與山椒魚保育議題。

探索山椒魚特展的展覽時間至7月26日，每日除專業導覽志工解說服務，5月17日下午2時有國立台灣大學教授朱有田主講「雲嶺間的靜默使者：台灣山椒魚研究進展」，從科學研究角度深入解析山椒魚的演化歷程與保育現況；後續也將透過影像紀錄分享。6月則推出山椒魚造型陶作、3D列印彩繪等手作課程，相關活動皆採線上報名。

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