限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
羅高之光！ 林玄晉勇奪全國大提琴獨奏特優第一
羅高學生林玄晉（右）在全國學生音樂比賽大提琴獨奏高中職A組榮獲特優第1名，校長張家豪期勉他再接再厲。（圖由羅高提供）
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高中音樂班3年級學生林玄晉，在今年全國學生音樂比賽大提琴獨奏高中職A組榮獲特優第1名，同時拿下大學入學考試音樂術科主修頂標，表現亮眼。羅高校長張家豪今（12）日期勉他再接再厲。
林玄晉7歲開始學習音樂，接觸大提琴、鋼琴、爵士鼓等多項樂器，奠定多元且紮實的音樂基礎，他在3月下旬舉辦的全國學生音樂比賽大提琴獨奏高中職A組決賽中，以精湛技巧與深刻詮釋功力摘冠。
請繼續往下閱讀...
林玄晉以精湛技巧與深刻詮釋功力，在全國學生音樂比賽大提琴獨奏高中職A組決賽中摘冠。（圖由羅高提供）
值得一提是，林玄晉除持續深耕大提琴演奏，也投入作曲與編曲，嘗試融合中西音樂元素進行跨界創作，展現兼具表演與創作的多元潛能，是近幾年來備受矚目的音樂新秀。
校長張家豪表示，林玄晉在今年全國賽中脫穎而出，不僅是他個人努力與堅持的成果，也展現羅高推展藝術教育、培育音樂人才的豐碩成效。林玄晉以國立台北藝術大學為第1志願，朝向更高的音樂殿堂邁進，學校師長期待他在音樂舞台繼續發光發熱。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應