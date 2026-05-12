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大導演親筆信險被當垃圾！李遠搬家丟掉一半 侯孝賢楊德昌手稿緊急救回

2026/05/12 16:28

「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展今日開幕。（文化部提供）「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展今日開幕。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣博物館自即日起推出2026年「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展，展出多組近年民眾捐贈的重要文物及標本。

文化部長李遠今日出席開幕致詞時表示，自己近期從大房子搬到小房子，丟掉非常多東西，甚至差點把台灣影史最重要的珍貴史料當成垃圾處理。他自爆，手邊原本有一大堆當年大導演侯孝賢、楊德昌親筆寫給他的手寫信，竟然被他「已經丟掉一半了」。

國立台灣博物館自即日起推出2026年「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展。（台博館提供）國立台灣博物館自即日起推出2026年「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展。（台博館提供）

李遠提到，當時朋友聽聞他正在大清倉，趕緊提醒他那些信件非常值錢，甚至有人在撿到他丟棄的物品後，回到博物館一張一張「縫」回來。這段驚險的過程讓他感觸良多，他表示：「我才發現，原來在人世間最重要的就是記憶。人有人的記憶，家族、國家、族群也都有。如果沒有記憶，就沒有存在的感覺。」

此次台博館的展覽不以「名物」為主角，而是強調民眾捐贈的日常之物如何轉化為社會共享的歷史。李遠感慨，自己到了這個年紀，開始為父親留下來的遺物尋找「主人」，而這些差點被遺忘的信件與文物，最後能回到博物館物歸原主，是冥冥之中的緣分。他呼籲大眾透過展覽找到自己存在的意義，不要讓珍貴的記憶隨著垃圾車消失。

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