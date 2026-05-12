查完網拍發現超值錢！李遠繼承日治神祕原民文物 老天指路「物歸原主」台博館

台博館去（2025）年獲23位民間友人贈送文物、標本，含虎皮、玳瑁與天堂鳥標本等保育類動物標本，即日起在台博館展出。（台博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部長李遠今日出席國立台灣博物館自即日起推出2026年「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展開幕記者會，致詞時分享一段關於「金錢與記憶」的糾結故事。

李遠透露，父親過世後留下一批與日治時期日本畫家茅野正名畫作中的原住民手稿與南洋面具一模一樣的物品，他曾一度動念想過這些東西的去處。他坦言，自己甚至上網查過這些日本畫作「貴不貴」、「可不可以賣」，結果發現很多在拍賣市場上似乎都非常值錢。

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文化部長李遠出席「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展開幕致詞。（文化部提供）

「我想這些東西好像不應該自己賣掉、自己賺錢。」李遠表示，在經過一番搜尋與查證後，他意外發現這批手稿的創作者茅野正名，竟然就是當年在台博館工作過的短暫工作者，專門畫南洋中心的項目。這段驚人的巧合，讓他決定把原本可能流入拍賣市場的私人珍藏，無償捐贈給台博館。

李遠感慨，這些文物經過幾十年，最後竟然「物歸原主」回到最初創作的地方，他提到，父親當年窮到沒時間畫圖，卻信守承諾替日本畫家留下了顏料與手稿，此次透過台博館的微型展，讓這些差點變成私人財富的文物，變成全民共享的歷史線索。他笑說，看到自己的兄弟姐妹來參觀時那種興奮的感覺，讓他深刻體會到，文物的價值不在於拍賣價格，而在於家族與時代記憶的連結。

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