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部長也怕考試？李遠逛展驚見「考過的標本」 感嘆：博物館讓人有存在的感覺

2026/05/12 20:00

文化部長李遠（左1）參觀國立台灣博物館推出的2026年「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展。（文化部提供）文化部長李遠（左1）參觀國立台灣博物館推出的2026年「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕面對「斷捨離」，文化部長李遠今日出席國立台灣博物館自即日起推出2026年「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展開幕記者會時，給出不一樣的思考。他分享自己最近從大房子搬到小房子，為了空間不得不丟掉大量物品，但在丟棄的過程中，他卻感到一種「捨不得」的拉扯，因為每件物品背後都有其主人與故事。

李遠自嘲，自己念生物系出身，在參觀「物件的記憶」展覽時，看到植物圖鑑與標本，竟然產生一種「考過試」的熟悉感。他認為，博物館最大的功能不在於收藏昂貴的藝術品，而在於讓每個普通人進來後，都能從日常之物中找到存在的感覺。他提到，自己捐出父親留下的手稿後，弟弟從美國回來特別去看展，全家人在博物館找回了小時候對父親的共同記憶。

台博館館長陳登欽表示，這次「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展，正是希望透過這些非「名物」的捐贈品，展現私人回憶如何轉化為社會歷史。李遠強調，捐贈不是把東西關進倉庫，而是讓它重見天日去感動不同的人。他呼籲正在經歷搬家或清理舊物的民眾，在丟掉東西前，不妨想想這些物件是否承載了無法取代的家族記憶。

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