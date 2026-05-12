首獎45,000美元獎金！ 第8屆麗寶雕塑雙年獎開始徵件

第8屆麗寶雕塑雙年獎即日起至9月30日，向全球藝術家徵件。（麗寶文化藝術基金會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕由麗寶文化藝術基金會、奧地利台北辦事處（Austrian Office Taipei）共同合辦，合作單位文化部共同推動的「第8屆麗寶雕塑雙年獎」，日前宣布即日起至9月30日，向全球藝術家徵件，本屆以「What is sculpture？／什麼是雕塑？」來扣問雕塑的本質，所有年滿18歲以上的藝術家皆能報名角逐，作品以適合長久陳列的創作材質為主，首獎獎金45,000美元（約新台幣141萬元），總獎金近新台幣500萬元。

第8屆麗寶雕塑雙年獎徵件活動發布會，左起國立台灣藝術大學院長劉俊蘭、國立台灣藝術大學校長鍾世凱、奧地利台北辦事處代表何士誠、麗寶集團總裁吳寶田、沖繩縣立藝術大學校長波多野泉、國立台北藝術大學院長張乃文。（麗寶文化藝術基金會提供）

麗寶雕塑雙年獎自舉辦以來，已吸引來自68個國家、共計1347位藝術家參賽，超過百位的獲獎者脫穎而出。麗寶文化藝術基金會說明，本屆麗寶雕塑雙年獎與國立台灣藝術大學雕塑學系、國立台北藝術大學美術學院及日本沖繩縣立藝術大學等學術機構攜手合作，邀請到國際重量級評審，包括義大利國立21世紀藝術博物館（MAXXI）前藝術總監巴托羅米歐．皮耶馬奇（Bartolomeo Pietromarchi）、日本雕塑權威暨東京藝術大學名譽教授伊藤隆道（Takamichi ITO）、英國當代雕塑家傑森．德卡雷斯．泰勒（Jason deCaires Taylor），以及台灣雕塑家黎志文與韓旭東，為本屆賽事奠定國際的高度與視野。

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麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢期待透過此次國際徵件，讓來自世界各地藝術家的作品，能在這個舞台上被看見。（麗寶文化藝術基金會提供）

麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢表示：「本屆雙年獎特別與奧地利攜手合作，象徵東西方藝術精神深度交流，也為全球藝術家開啟更寬廣的創作舞台。我們期待透過此次國際徵件，讓來自世界各地藝術家的作品，能在這個舞台上被看見。」 奧地利台北辦事處代表何士誠則表示：「麗寶雕塑雙年獎的意義不止於一個獎項，更是連結全球藝術界的重要文化橋梁。今年，奧地利非常榮幸受邀與麗寶一起合作本屆的雙年獎，我深信，我們會共創一場水準卓越且精采的藝術盛事。」更多第8屆麗寶雕塑雙年獎徵件相關訊息詳詢麗寶文化藝術基金會官網。

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