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民俗藝陣鬧人才荒 高苑工商開設專班 醒獅、電音三太子免費培訓

2026/05/12 18:01

民俗藝陣鬧人才荒，高苑工商今天宣布成立民俗技藝社團，祭出專班公費就學優待。（記者蘇福男攝）民俗藝陣鬧人才荒，高苑工商今天宣布成立民俗技藝社團，祭出專班公費就學優待。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣民俗藝陣極具特色，但也鬧人才荒，高苑工商今天宣布成立民俗技藝社團，結合「醒獅團」、「電音三太子」、「宋江陣」及「戰鼓」等民俗技藝，祭出專班公費就學優待，並提供外縣市學子免費住宿協助。

高苑工商目前開設有電機、資訊、餐管、時尚美容等科系及綜合高中，全校約有1,200名學生，其中半數為外籍生，即使招生面臨少子女化衝擊，學校董事會仍全力支持在汽修科開設民俗技藝專班，提升現有民俗藝陣人員素質，同時為台灣本土民俗文化傳承盡一份心力。

高苑工商民俗技藝社團，結合「醒獅團」、「電音三太子」、「宋江陣」及「戰鼓」等民俗技藝。（記者蘇福男攝）高苑工商民俗技藝社團，結合「醒獅團」、「電音三太子」、「宋江陣」及「戰鼓」等民俗技藝。（記者蘇福男攝）

高苑工商董事長余政憲表示，台灣廟會活動蓬勃發展，民俗藝陣供不應求，該校與屏東傳承三代「帝爺會哪吒藝術團」合作，以民俗技藝為特色招生專班，學生平日在汽修科研習修護技術，每週三、五社團時間再由外聘業師傳授「醒獅團」、「電音三太子」、「宋江陣」和「戰鼓」等民俗技藝。

「帝爺會哪吒藝術團」團長聖鈺表示，一團醒獅團演出約需10人，目前一天表演收費約4、5萬元，以上週媽祖生為例，一天趕場連演10場，演出藝陣人員個個人仰馬翻，歡迎對傳統藝陣有興趣的國中畢業生加入行列。

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