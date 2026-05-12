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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

城堡控快收藏！ 外型美如白鳳凰展翅 日本伊賀上野城

2026/05/12 18:14

日本伊賀上野城位於以「忍者之鄉」聞名的伊賀市，春天也是賞櫻名勝地。（記者周幸叡攝）日本伊賀上野城位於以「忍者之鄉」聞名的伊賀市，春天也是賞櫻名勝地。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／日本報導〕旅遊日本，「城堡」是獨特主題，走訪、收集每一座城堡的城堡巡禮，成為許多旅人的目標。位於日本三重縣伊賀市的伊賀上野城，交通便利，每逢春日櫻花盛開時期，更是人氣賞櫻景點，加上以「忍者之鄉」聞名的伊賀市，有多樣化的忍者相關景點可搭配遊程，非常適合來趟至少2天1夜的小旅行。

伊賀上野城的石牆高達30公尺，是日本城中屈指可數的高石牆。（記者周幸叡攝）伊賀上野城的石牆高達30公尺，是日本城中屈指可數的高石牆。（記者周幸叡攝）

每座城堡就像人一樣，有其背景故事，說起伊賀上野城的歷史，可追溯至1585年，當時統治伊賀國的筒井定次建造了3層高的天守閣。豐臣秀吉過世後，德川家康在關原之戰獲勝，為確立其做為豐臣政權繼位者地位，加上考量統一天下，伊賀佔了重要地理位置，德川家康遂命令築城高手藤堂高虎修築伊賀上野城。藤堂親自圈圍定界，擴張筒井所建的故城，將城的中心以30公尺高的石牆圈起來，建造出日本城中屈指可數的高石牆，導演黑澤明的電影《影武者》就曾在此取景。

伊賀上野城別名「白鳳城」，天守閣入口掛著書畫名家川崎克所書寫的匾額「鳳凰雙飛」，便是源於此別名。（記者周幸叡攝）伊賀上野城別名「白鳳城」，天守閣入口掛著書畫名家川崎克所書寫的匾額「鳳凰雙飛」，便是源於此別名。（記者周幸叡攝）

之後歷經歲月人事變遷，如今的伊賀上野城天守閣，是由曾11次當選眾議院議員的川崎克在1932年重建，白色3層樓高的桃山形式木造建築，在藍天下有如展翅的白鳳凰，優雅大氣，獲得「白鳳城」雅號，被指定為伊賀市文化遺產，而其所在的城址，則被指定為日本國家歷史遺址。走訪伊賀上野城，建議先繞行城堡外圍一圈，從不同角度欣賞城堡外觀之美，再走進天守閣內參觀。天守閣入口掛著也是書畫名家的川崎克所書寫的匾額「鳳凰雙飛」，字義源於白鳳城之名，大天守閣與相鄰的小天守閣，正如雌雄雙鳳凰相伴和諧飛翔。

伊賀上野城天守閣1、2樓展示眾多歷史古物，藩主藤堂高虎像背後的「唐冠形頭盔」，據說是豐臣秀吉賞給藤堂高虎的寶物。（記者周幸叡攝）伊賀上野城天守閣1、2樓展示眾多歷史古物，藩主藤堂高虎像背後的「唐冠形頭盔」，據說是豐臣秀吉賞給藤堂高虎的寶物。（記者周幸叡攝）

走逛展間參觀往昔的甲冑、頭盔、武器等，讓人有種穿越時光隧道走進往昔的感覺。 （記者周幸叡攝）走逛展間參觀往昔的甲冑、頭盔、武器等，讓人有種穿越時光隧道走進往昔的感覺。 （記者周幸叡攝）

伊賀上野城的天守閣是3層3樓形式，1、2樓目前為展示館，陳列許多歷史文物，可以看到往昔的甲冑、頭盔、武器、藩主藤堂家族所使用的日用器具等，其中，有1副「唐冠形頭盔」據說是豐臣秀吉賞給藤堂高虎，高虎後來又賞給同族的藤堂良重，在大阪夏之陣（1615年）中曾佩戴過，現已是三重縣指定文化遺產。漫步展間慢慢欣賞這些古物，彷彿穿越時空隧道，走進當時的伊賀國。

天守閣頂樓是展望樓層，可眺望伊賀市及周邊景觀。（記者周幸叡攝）天守閣頂樓是展望樓層，可眺望伊賀市及周邊景觀。（記者周幸叡攝）

沿著動線上到3樓，這裡是展望樓層，可以從不同角度眺望伊賀市，視野遼闊，讓人心曠神怡。此外，展望樓層的天花板也是觀賞重點，當年為慶賀天守閣重建，各方知名人士以大方形紙箋（1公尺見方）作畫或書寫，共匯集46張作品，裝飾於方格形天花板上，成為獨具一格的藝術天花板，若有時間不妨慢慢欣賞，感受當時日本政經文化界名人的思緒與文采。

天守閣頂樓天花板共匯集46張作品，有如藝術天花板。（記者周幸叡攝）天守閣頂樓天花板共匯集46張作品，有如藝術天花板。（記者周幸叡攝）

◆伊賀上野城小檔案：

開館時間：9：00～17：00（最晚入館時間16：45）。

休館日：12月29～31日。

入館費：成人600日圓、兒童300日圓。

更多相關訊息詳詢伊賀上野城官網。

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