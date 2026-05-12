《魔女宅急便》劇中「蜻蜓」一角，北川拓實要演出住在身體裡的那個少年

台灣將於7月演出交響樂版《魔女宅急便》音樂劇，昨日富士電視台發布記者會上，左為飾演「琪琪」的山戶穗乃葉，右為飾演劇中「蜻蜓」的北川拓實。（牛耳藝術提供）

〔記者孫梓評／東京報導〕全新升級的交響樂版音樂劇《魔女宅急便》，將於今年七月來台巡演一個月，其中有張首度加入的嶄新面孔，便是飾演劇中「蜻蜓」一角的北川拓實，他在劇中和魔女「琪琪」是重要的夥伴，同時一心嚮往飛行。

北川拓實為 STARTO ENTERTAINMENT 旗下偶像藝人，並活躍於帝國劇場等大型製作，他於公布記者會上笑說，「這是我第一次去台灣，也是人生第一次出國，非常期待吃到小籠包！」

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北川拓實表示，「很榮幸能參與如此被大家喜愛的作品。」他認為，「蜻蜓是很純淨的一個人，接下來我要打造屬於我的蜻蜓，希望能在接下來的練習中，理解他的純粹與熱情。」看起來其實非常青春的他說，「我已經二十二歲，但胸中還住著一個少年，希望自己在打造蜻蜓的過程中，可以演繹出他純粹又直白的性格，因為蜻蜓是一個一心只想在天空飛翔的少年，希望觀眾能感受到這種不放棄不回頭的個性。」不過，困難之處也在於此，「因為蜻蜓很純粹，如果演得太過，就變成我自己，加上還有音樂的部分，如何把這一切融合一起，是一個挑戰，也是我接下來最需要練習的地方。」

他說，「很希望能盡快讓台灣的觀眾看到我的表演。」關於台灣巡演，有什麼擔憂的地方嗎？「我只擔心好吃的東西太多，一個月之後我會太胖！」

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