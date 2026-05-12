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日治「阿公級馬桶」進博物館！物件的記憶微型展登場 揭密現代衛生進台灣關鍵

2026/05/12 20:07

「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展以民眾捐贈的「日常之物」為主。右下為日治時期的「染付便器」。（文化部提供）「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展以民眾捐贈的「日常之物」為主。右下為日治時期的「染付便器」。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣博物館（台博館）即日起推出「物件的記憶－家藏、捐贈與新生」微型展，展覽內容以民眾捐贈的「日常之物」為主角。其中一件日治時期的「染付便器」格外吸睛，這座馬桶不只是生活器具，更見證了現代衛生觀念隨殖民治理進入台灣的歷程，同時連結著捐贈者與父親共同發掘物件的家族回憶。

文化部長李遠（右2）參觀畫家洪米花作品，其筆下的農村少女，刻畫出台灣近代社會最真實、充滿生命力的在地記憶。（文化部提供）文化部長李遠（右2）參觀畫家洪米花作品，其筆下的農村少女，刻畫出台灣近代社會最真實、充滿生命力的在地記憶。（文化部提供）

台博館館長陳登欽表示，館方自去年起建立年度捐贈微型展制度，目前館藏已超過13萬件，其中約2成來自民間捐贈。這次展覽共分為6個單元，希望讓每一件捐贈品在進入典藏體系後，都能即時與大眾對話。除了馬桶，現場還有素人畫家洪米花筆下的農村少女，為了換2顆柑仔糖而撿拾破銅爛鐵的質樸畫面，勾勒出最貼近土地的常民記憶。

展覽亦呈現保育觀念的價值轉變，過去象徵地位的虎皮、天堂鳥標本，如今轉為反思人類慾望與環境倫理的歷史證言。台博館表示，這些物件不只是研究素材，也是公民參與建構國家記憶的重要途徑。詳詢台博館官網。

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