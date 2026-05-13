福容春季線上旅展早鳥開賣 住宿券下殺1.8折

福容大飯店推出「春季線上旅展」，1張住宿券即可入住福容花蓮店海景房。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕搶攻暑假旅遊商機與夏季出遊熱潮，福容大飯店推出「春季線上旅展」，5月14至29日限時開賣住宿與餐飲票券，主打全台19家分店自由搭配使用，從城市度假、海景悠遊到親子玩水一次滿足。福容家會員早鳥快閃更划算，於5月13日10：00～22：00限時12小時，凡購買會員限定15送2優惠方案，加碼贈2張升等券；美食通用券買10送2再贈600元餐飲抵用券。此外，旅展期間購買成套商品，登錄福容家APP即可參加抽獎。

迎接夏日全家嬉遊麗寶渡假區，玩水、逛outlet、享美食。（福容大飯店提供）

福容大飯店強調，最受矚目的「福容聯合住宿券」此次祭出買10送1優惠價，平均每張不到3,000元；福容家會員再享限定買15送2，平均每張單價更超值。例如入住嘉義福容voco酒店豪華客房，3天2夜僅需3張住宿券，相當下殺1.8折；想感受東海岸療癒海景，只需1張住宿券即可入住福容花蓮店海景房，搭配館內無邊際泳池與海天一線景致，成為今夏最熱門放空行程；距離台北市區僅約40分鐘車程的福容淡水漁碼店，使用2張住宿券即可入住海景豪華客房，欣賞淡水夕陽與黃金美人湯，成為北部微度假熱門首選。針對親子旅遊，麗寶福容店推出3張住宿券入住3天2夜優惠（7、8月及農曆春節不適用），一次滿足水樂園、Outlet與美食行程。

請繼續往下閱讀...

度假全新開幕的「福容徠旅澎湖」，享受海島度假魅力。（福容大飯店提供）

此外，迎接暑假玩水旺季，福容徠旅墾丁推出4人入住方案，平均每人最低不到800元，步行即可抵達墾丁大街；或是規畫一場海島度假之旅，不妨入住福容徠旅澎湖，感受海景慢旅與璀璨煙火交織的夏季魅力；還有東北角人氣景點福隆，夏日最受期待的沙雕藝術季即將到來，選擇福容福隆店體驗SUP與獨木舟，夜晚再享受全台唯一海洋溫泉，度過充滿活力與慶典氛圍的夏日時光。

福容台北一館6月30日前快閃優惠，平日午晚餐持1張美食通用券可兌換2套「海鮮珠寶盒」。（福容大飯店提供）

除了住宿票券，旅展期間最受饕客期待的「福容美食通用券」今年也同步推出超值優惠，餐飲內容再升級，各享買6送1、買10送2優惠價，持券可彈性選擇多樣人氣餐飲，包括福粵樓雙人5道式套餐、順園日式料理、田園自助餐；2張券可享星級片鴨三吃，7張券更可兌換8至10人澎湃桌菜饗，滿足不同聚餐需求。此外，福容台北一館全新推出「海鮮珠寶盒」，6月30日前快閃優惠，平日午晚餐持1券可兌換2套。另持一張票券加價可兌換福容大龍門料理「剁椒魚頭煲」。旅展期間加入福容家會員，再抽聯合住宿券。更多活動內容詳詢福容大飯店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法