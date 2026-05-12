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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

易遊網線上旅展5/13登場 「夏拼5購省」全站下殺1折起

2026/05/12 23:00

易遊網推出「夏拼5購省」線上旅展，活動期間平日上午10點開搶全站折扣碼。（易遊網提供）易遊網推出「夏拼5購省」線上旅展，活動期間平日上午10點開搶全站折扣碼。（易遊網提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕搶購超值旅遊商品，就是要快、準！迎接暑假旺季的強勁旅遊需求，易遊網推出「夏拼5購省」線上旅展，將於明（13）日至26日限時展開，全站下殺1折起，並祭出5元日本、南韓機票、機加酒5折券、飯店5折券等限量爆品，不僅折扣力度強，更加碼抽多張熱門航點來回機票。

易遊網說明，「夏拼5購省」線上旅展活動期間，最受消費者期待的「天天搶」活動，將於平日中午12點限量開搶，包括5元大阪／首爾機票、機加酒5折券、國內外飯店5折券、團體旅遊／歌詩達郵輪5,000元折扣碼等超殺爆品輪番登場，以極低門檻創造高話題搶購熱度，不僅帶動平台流量，更為消費者省下不少荷包預算。其中國內飯店5折券共有12間指定飯店可選購，包含「大安伊普索-凱悅尚選酒店」、「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「了了礁溪」、「墾丁悠活渡假村」、「南投日月潭馥麗溫泉大飯店」、「福容大飯店麗寶樂園」等，搶到絕對激省一筆。

易遊網「夏拼5購省」線上旅展優惠攻略。（易遊網提供）易遊網「夏拼5購省」線上旅展優惠攻略。（易遊網提供）

在機票價格上漲的趨勢下，「拼運氣抽機票」也成為旅客降低出國成本的另類省錢機會。易遊網此次加碼祭出多張國外機票，全站下單滿萬元即可參加抽獎，有機會獲得東京、大阪、首爾、沖繩、香港5大熱門航點來回機票；此外，活動期間於易遊網APP完成指定簽到任務，還可免費抽曼谷與沖繩來回機票。若想讓旅費再省一筆，易遊網豪撒200萬折扣碼於指定時間限量開搶，單筆最高可再折千元。針對新會員，則推出不限金額下單抽「美國旅行者FRONTEC 25吋前開行李箱」。想鎖定自由行的便宜機票，易遊網此次集結17家航空公司旅展優惠，可一站式搜尋即時比價，並可搭配折扣碼享有「折上加折」的入手機會，連自由行不可或缺的票券商品，也有多項限量買1送1優惠，包括香港昂坪纜車、JR關西與北陸鐵路周遊券7日+高岡哆啦A夢門票套組、JR觀光列車「Hana Akari」等。

此外，易遊網並同步攜手福斯商旅及國內規模最大的純電動車隊ZEMO，結合低碳旅行概念推出商務艙禮遇服務，凡於活動期間預訂11月30日前出發的機票或機加酒商品，前400名下單之商務艙旅客，即可享「1元機場送機」，將安排旅客搭乘「福斯商旅ID. Buzz純電7人座休旅」前往機場，體驗尊榮禮遇。更多活動活動內容詳詢易遊網「夏拼5購省」線上旅展官網。

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