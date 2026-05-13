紙風車368藝術工程《台灣幻想曲》5/15、5/16阿里山、新港演出

紙風車368兒童藝術工程，5月15、16日在嘉義阿里山鄉、新港鄉舉行2場演出。（紙風車文教基金會提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕紙風車文教基金會集結民間捐款啟動「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」，5月15日、16日將到嘉義縣阿里山鄉、新港鄉演出，將演出結合多元形式的《台灣幻想曲》，其中阿里山鄉的演出地點在樂野服務區，為了讓偏遠山區孩子能就近觀賞藝術表演，特別將演出時間提早半小時。

紙風車368兒童藝術工程，將到阿里山、新港舉辦2場次演出。（紙風車文教基金會）

紙風車文教基金會表示，5月15日晚間6點半在阿里山鄉樂野服務區的演出由信義房屋贊助，信義房屋關注兒童教育與社區發展，透過支持紙風車368兒童藝術工程，讓藝術不只專屬於城市或特定族群，而是可以讓每一個台灣孩子都能觸及的美好。

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5月16日晚間7點，在新港鄉公所停車場的演出由一名蔡小姐與家族贊助，蔡小姐長期支持紙風車文教基金會「368兒童藝術工程」、「青少年反毒戲劇工程」等公益演出，敬佩陳錦煌醫師、新港鄉親對社區的用心，贊助新港鄉演出，要讓孩子的笑聲迴盪在各角落。

紙風車文教基金會表示，5月嘉義的2場演出，還有嘉義縣政府、阿里山鄉公所、新港鄉公所、新港文教基金會協辦，演出的《台灣幻想曲》由5段表演組成，包含「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；「身體練習曲」結合肢體動作與世界名畫，展現力與美；「剩食的逆襲」透過歡樂有趣的互動，推廣愛惜食物、不浪費等永續觀念；「後山天使」講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」譚維義的故事；「慶典的喜悅」是魔法般的黑光秀，適合全家觀賞。

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