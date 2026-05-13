與經典文學共舞 《星星發光，尋找自己的B612》新營5/31開演

《星星發光，尋找自己的B612》不只是一場演出，更是用舞蹈訴說故事的旅程，讓觀眾找回夢想。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕「雲上舞」舞蹈藝術工坊5月31日下午將在新營文化中心演藝廳，推出經典文學舞劇《星星發光，尋找自己的B612》，重新詮釋這部膾炙人口的文學經典《小王子》，透過肢體語言轉化文字意象，帶領觀眾走進小王子的星際旅程，感受成長、愛與理解的深層意義。

《星星發光，尋找自己的B612》不只是一場演出，更是用舞蹈訴說故事的旅程，讓觀眾找回夢想。（新營文化中心提供）

新營文化中心指出，該劇以「用身體說故事」為創作核心，透過動作、節奏和舞台變化，呈現故事中的角色與情境，讓觀眾用不同方式理解這部熟悉的作品，體會其中細膩而深刻的情感層次。特別是由各年齡層優秀學員共同參與演出，並安排兒童與成人同台展現跨世代的舞台特色，也讓整體表演更加多元，展現身體語言的無限可能性。

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「雲上舞」為新營區在地舞蹈團，藝術總監莊茲珺表示，舞蹈不只是屬於的專業舞者，而是每個人都能透過身體參與的藝術形式。不論年齡大小、是否具備舞蹈基礎能力，只要願意運用身體去感受與表達，每個人都能在不同的形式中找到屬於自己的節奏與聲音。透過這樣的過程，人們不僅鍛鍊身體，也能更認識自己、釋放情緒，讓生活更加放鬆而有力量。

新營文化中心表示，《星星發光，尋找自己的B612》不只是一場演出，更是一段用舞蹈訴說故事的旅程，歡迎觀眾走進劇場，在舞蹈與故事之間，重新喚起曾經屬於自己的夢想與初心。即使在忙碌日常中被暫時放下的夢想，依然在內心深處發光，等待我們找回屬於自己的B612。票價300、500元，民眾可上新營文化中心官網、臉書查詢。

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