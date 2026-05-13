林志玲接任文策院董事引發論戰 文策院：將會盡快回應

林志玲去年便於TCCF大會以個人名義設立「林志玲未來力量獎」。（文策院提供，資料照）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣第一名模林志玲傳出將於6月底接任文化內容策進院（文策院）董事，有媒體指出消息後，隨即引發演藝圈與文化界高度關注。現年51歲的林志玲自與日本藝人 AKIRA 結婚後重心轉往家庭，但對於提攜後進依舊熱情，據媒體報導她已點頭同意受邀擔任文策院董事，未來計畫利用自身國際人脈與經驗，扶持年輕女性影視工作者。對此，文策院表示，將於今日稍晚統一正式說明，亦間接證實人事傳聞。

林志玲與文策院的合作並非首次，她去年便以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，自掏腰包提供150萬元獎金，鼓勵長片、動畫及紀錄片等創作者。林志玲當時提到，為人母親後更重視影像傳遞的價值，希望催生以女性議題為核心的作品。此外，她去年亦與文策院簽署合作備忘錄（MOU），預計5年內推動10部具國際潛力的影視作品，涵蓋兒少關懷、浪漫愛情等多元類型。

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然而，這項人事案在社群平台引發激烈輿情。作家顏擇雅於臉書上指出，她尊重表態「愛中國」的台灣人，然而，若涉及「慶祝新中國成立」等言論，已越過「一條線」，因為這句話背後隱含「中華民國已經滅亡」的意涵。資深媒體人孫瑋芒也於媒體發表專欄批評，林志玲長年祝賀中國國慶，甚至曾赴內蒙古與小學生合唱《我和我的祖國》，如今卻要掌握台灣官方文化資源，爭議性極高。

文策院為文化部監督的行政法人，肩負台灣文化輸出重任，其董事一職具備政策資源分配權。資深媒體人林靖堂於臉書評論認為，不必獵巫林志玲，但文策院與文化部必須交代其具體任務，並建立利益迴避機制，確認推動的是台灣內容而非大中華主義。他也直言，只要林志玲、文策院、盛世中華三詞並列，政治攻擊就已成立一半。

針對外界質疑聲浪，文策院今日回覆本報記者表示：將會盡快回應。

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