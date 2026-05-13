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林志玲跨界文策院董事掀波！文策院回應：是現階段需要的力量之一

2026/05/13 14:57

林志玲將於6月底接任文化內容策進院董事。（文策院提供）林志玲將於6月底接任文化內容策進院董事。（文策院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣第一名模林志玲傳出將於6月底接任文化內容策進院（文策院）董事，消息曝光後隨即引發演藝圈與文化界高度關注。對此，文策院今（13）日發布新聞稿證實，林志玲在專業領域的實踐經驗與國際觀察，正是文策院現階段最需要的力量之一。

林志玲與文策院的合作並非首次，她去年便以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，自掏腰包提供150萬元獎金，鼓勵長片、動畫及紀錄片等創作者。林志玲當時提到，為人母親後更重視影像傳遞的價值，希望催生以女性議題為核心的作品。此外，她去年亦與文策院簽署合作備忘錄（MOU），預計5年內推動10部具國際潛力的影視作品，涵蓋兒少關懷、浪漫愛情等多元類型。

然而，這項人事案在社群平台引發激烈輿。作家顏擇雅於臉書上指出，若涉及「慶祝新中國成立」等言論，已越過「一條線」，因為這句話背後隱含「中華民國已經滅亡」的意涵。資深媒體人孫瑋芒也批評，林志玲長年祝賀中國國慶，甚至曾赴內蒙古與小學生合唱《我和我的祖國》，如今卻要掌握台灣官方文化資源，爭議性極高。

對此，文策院指出，林志玲縱橫亞太娛樂圈逾20年，是台灣流行文化輸出海外最具代表性的指標人物。文策院更進一步強調其轉型過程，說明林志玲近年持續投入台灣創作生態，不僅在2025 TCCF創意內容大會設立專屬獎項，更致力於「轉向幕後支持更多台灣內容站上舞台、登上螢幕，向全世界發光」。

同時，文策院亦發布新任董事名單，除了林志玲外，還包含金馬影后陳湘琪、跨媒體科技專家劉思銘，形成藝術、科技、流行 3 面向的戰略補給。文策院董事長王時思表示，在全球文化內容產業加速重組的當下，台灣的競爭力在於土地孕育出的感性底蘊與原創力。期待藉由新任董事的加入，強化品牌國際化與文化科技應用，相信更能接軌國際量能，達成拓展全球市場的目標任務。

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