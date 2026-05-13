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知名茶文化作家吳德亮23日新北三峽演講「帶著文學來找茶」

2026/05/13 14:26

茶文化作家吳亮23日赴三峽北大分館演講。（記者翁聿煌攝）茶文化作家吳亮23日赴三峽北大分館演講。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立圖書館三峽北大分館「圖書館遇見茶」活動，5月23日將邀請兩岸知名茶文化作家吳德亮，以「帶著文學來找茶」為主題作專題演講，吳德亮兼具詩人、作家、畫家、攝影家、茶藝家等多重身份，至今已出版包括兩岸繁簡體著作及茶文化大書近50本，民眾即日起可上網預約。

新北市立圖書館三峽北大分館「圖書館遇見茶」活動，5月23日將邀請兩岸知名茶文化作家吳德亮，以「帶著文學來找茶」為主題作專題演講。（新北市圖三峽分館提供）新北市立圖書館三峽北大分館「圖書館遇見茶」活動，5月23日將邀請兩岸知名茶文化作家吳德亮，以「帶著文學來找茶」為主題作專題演講。（新北市圖三峽分館提供）

主辦單位指出，打開中國數千年來的品茗史，先民從最早「生採藥用」或「熟煮當菜」的「喫茶」；到唐代蒸熟烤乾、緊壓成團，搗碎、拌勻的「煮茶法」，至宋代進一步以茶筅擊拂攪拌的點茶法，再到明朝廢「團茶」，並以炒熟、揉捻、乾燥、烘焙等製作，品飲則置茶入壺、熱水一再沖泡出湯的「瀹茶法」至今，累積千變萬化的製作工序及上千種各具特色的茗品與茶器，數千年浩瀚的品飲方式演變，歷代文人的歌詠與「文學」在其中主導並引領風潮，如大詩人白居易的「何須戀世常憂死，槿花一日自為榮」可以影響七百後日本茶聖千利休炫燦而淒美的一生。

盧仝的《七碗茶詩》傳頌千年。蘇軾《試院煎茶 》的「蟹眼已過魚眼生，颼颼欲作松風鳴」至今仍為司茶人奉為經典。而中國古典文學巨擘《紅樓夢》短短120回，言及茶的竟260多處，詠及茶的詩詞有十幾首，品茗的場景更不勝枚數，創造今日多元繽紛的茶藝盛世。

主辦單位表示，講座邀請茶文化作家吳德亮，帶領大家從文學的角度走入茶的世界，透過文字、感官與文化的交織，重新認識茶的韻味與故事，活動現場更安排三位專業泡茶師，親自沖泡三款來自三峽的在地特色名茶（碧螺春、蜜香紅茶、橙茶白美人），讓參與者在聆聽與品茗之中，感受茶文化的細膩與深遠，不可錯過，免費入場，需先線上預約報名（額滿為止）：https://reurl.cc/ppVgbx

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