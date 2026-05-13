「彭修文紀念音樂會」5/29指揮大師閻惠昌詮釋道地「彭氏風格」

指揮家 閻惠昌。（衛武營國家藝術文化中心提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今年為國樂一代宗師彭修文逝世30週年，國際知名指揮大師閻惠昌，與彭修文有深厚淵源，他將率領臺灣國樂團、高雄市國樂團，和劉江濱、高孟嵐、彭苙榳等獨奏家，一同於29日在衛武營音樂廳演出《一代宗師—彭修文紀念音樂會》。

國樂大師 彭修文。（衛武營國家藝術文化中心提供）

彭修文被譽為「當代國樂之父」，他在1950年代建立的編制模式，奠定了現代大型國樂團的基礎。他不但在樂器改良上傾注心力，更留下了上千首改編與原創作品，將國樂從民間音樂提升至具備交響性的藝術殿堂。他的作品不僅具有深厚的民族底蘊，更具備宏大的敘事格局，深深影響了後世無數的音樂家與指揮。

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臺灣國樂團團照。（衛武營國家藝術文化中心提供）高雄市國樂團團照。（衛武營國家藝術文化中心提供）

彭修文老師是閻惠昌音樂道路上重要的啟蒙與導師之一，閻惠昌多次提到，彭修文對音色的極致追求與對樂譜的嚴謹度，至今仍是他指揮時的圭臬，此次在衛武營的演出，他將懷著傳承大師精神的使命感，帶領一群傑出音樂家詮釋最道地的「彭氏風格」。

音樂會開場將以磅礴的古曲《將軍令》揭開序幕，接續演出其筆下充滿臺灣情懷的誼之風第二號《寶島》，並由嗩吶演奏家劉江濱展現農村歡慶氣息的《喜豐收》。隨後，樂團將演繹意境深遠的交響詩《流水操》，以及由胡琴演奏家高孟嵐、彭苙榳領銜，傳遞深沉情感的華彥鈞經典《二泉映月》，之後則帶來充滿活力的《豐收鑼鼓》，最後以大師生前極具份量的幻想曲《秦．兵馬俑》收尾。

此次音樂會不僅是向一代大師致敬，更展現了衛武營對於多元音樂形式的支持，希望透過臺灣國樂團、高雄市國樂團與大師級指揮和傑出獨奏家們的合作，讓這份寶貴的文化遺產在現代音樂廳中持續發聲。

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