絃音流轉台南孔廟 5/16南管匯演譜寫世代傳承

啟動儀式，國立傳統藝術中心主任陳悅宜（左4）與南市府副秘書長徐健麟（右4）共同主持，以及國立傳統藝術中心台灣音樂館主任賴世哲館主任（左1）、南市孔廟文化基金會執行長葉重利執行長（左2）、活動統籌暨顧問林珀姬教授（左3）、人間國寶陳嬿朱老師（右3）、南市文化局長黃雅玲（右2）、喜樹國小喜聲社學生代表葉嘉鍇（右1）共同參與。（國立傳統藝術中心提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年度南管藝術交流匯演《絃音流轉・禮樂傳心》，將於5月16、17日在台南孔廟及周邊場域登場，集結全臺北、中、南及離島共19個南管團體，演出者年齡橫跨10歲至80歲，從資深藝師到年輕學子同臺獻藝，展現南管藝術跨世代傳承的豐富樣貌。

活動由國立傳統藝術中心與南市文化局共同主辦，今（13）日在台南吳園舉行宣傳會暖身，由在地「喜樹國小喜聲社」帶來演出，該團長期接受南市傳統藝術保存團體「南聲社」指導，別具傳承意義。今年以「絃音流轉・禮樂傳心」為主軸，南市府副秘書長徐健麟、傳藝中心主任陳悅宜及活動統籌顧問林珀姬共同啟動儀式。陳悅宜表示，今年選在素有「全台首學」之稱的孔廟舉辦，結合歷史場域與傳統藝術，格外具有意義，也讓民眾能更貼近南管文化。

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今年南管藝術交流匯演《絃音流轉・禮樂傳心》，今日日在台南吳園舉辦宣傳會。（國立傳統藝術中心提供）

此次匯演集結各地代表性館閣與傳習團隊，從百年館閣到校園社團齊聚一堂。台南則由「振聲社」、「南聲社」、「和聲社」3大百年館閣，以及「喜樹國小喜聲社」代表演出，展現府城深厚的文化底蘊與世代接力的生命力。

今日宣傳活動，「喜樹國小喜聲社」帶來演出，別具傳承意義。（記者洪瑞琴攝）

活動內容多元豐富，涵蓋祭儀、整絃匯演、戲曲演出、講座與城市快閃。5月16日上午將於孔廟大成殿廣場舉行「孟府郎君祭」，延續南管與傳統禮制的連結；下午開幕邀請國家級重要傳統藝術保存者陳嬿朱及其藝生團演出，並由各地館閣帶來整絃匯演，以南管「指」套呈現細膩嚴謹的音樂特色；晚間則由「江之翠劇場」演出梨園戲《李亞仙與鄭元和》與《董永與七仙女》選段，結合唱念與身段，展現戲曲與南管交融之美，並安排互動體驗，拉近觀眾與傳統藝術的距離。

5月17日除在南市立圖書館中西分館舉辦南管講座外，下午匯演將呈現跨世代合作演出，並以「合鳴」作為壓軸，象徵藝術薪火不息；晚間續由劇場演出精彩戲曲選段。

此外，兩日活動期間也將於赤崁樓及孔廟商圈安排快閃演出，讓南管音樂走入街區，打破舞台界線，邀請民眾一同走進府城，在古蹟與街角之間，感受南管藝術之美。

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