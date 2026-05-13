長榮鳳凰春季線上旅展登場 最低3.8折、再加碼買10送1

長榮鳳凰酒店（礁溪）高級洋式客房以溫潤木質打造療癒空間。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕看準旅遊旺季需求，長榮鳳凰酒店（礁溪）攜手台中鳳凰酒店推出「2026春季線上旅展」，即日起至6月1日18：00限時開賣，整合住宿、餐飲與泡湯等多元票券，最低下殺約3.8折，並享「買10送1」等加碼回饋，邀請遊客趁此機會，在泡湯放鬆與美食享受之間，輕鬆規畫一段高品質的度假行程。

長榮鳳凰酒店（礁溪）桂冠自助餐廳推出平日早午餐餐券優惠，春季線上旅展期間享買10送1優惠。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）

本次旅展主打長榮鳳凰酒店（礁溪）「高級洋式客房平日雙人1泊1食住宿券」，下殺約3.8折，持券即可享雙人入住與自助式早午餐2客；亦可選擇兌換日式家庭房3人純住宿使用，滿足不同旅遊型態需求。旅展期間更祭出多重加碼禮遇，凡購買10張住宿券即加贈1張純住房住宿券，買越多送越多；另於旅展期間訂房，可享限時限量旺日加價減半優惠。除住宿券外，餐飲與泡湯票券亦同步推出優惠。桂冠自助餐廳平日早午餐券除享優惠價，旅展期間加碼推出「買10送1」方案。餐廳嚴選宜蘭在地新鮮食材，結合多國料理風味，從現做熱食、精選輕食與飲品一應俱全，並提供星巴克咖啡無限暢飲，打造豐富且輕盈的早午餐體驗。持券亦可依需求加價升等為晚餐使用，晚餐時段餐檯內容更加豐富，匯集松葉蟹腳、烤鴨6吃、現煎牛排等人氣料理，搭配炙燒熟食與多樣異國料理，並以精緻甜點收尾，呈現更豐盛的星級自助餐體驗，滿足全家大小的味蕾。

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長榮鳳凰酒店（礁溪）豐富多樣的水療設施，提供遊客全方位身心放鬆體驗。（長榮鳳凰酒店（礁溪）提供）

泡湯與一日遊行程同樣推出優惠方案，平日SPA泡湯券1套6張，優惠價比打對折便宜，平均每張不到500元即可享用館內SPA設施；旅展期間另加碼推出「買7套送1套」優惠，適合揪團同遊，輕鬆安排多次泡湯行程。另推出「SPA＋桂冠自助餐廳晚餐」1日遊套票，一次結合泡湯與美食體驗，輕鬆規畫療癒的一日行程。

台中鳳凰酒店以簡約明亮設計營造舒適入住體驗。（台中鳳凰酒店提供）

「鳳凰食號」以多國料理與創意早午餐概念，打造豐盛饗宴。（台中鳳凰酒店提供）

台中鳳凰酒店同步推出春季旅展優惠，住宿與餐飲票券全面下殺。精緻雙人房平日1泊1食住宿券，優惠價約3.7折即可入住，讓旅客以更輕鬆的預算，入住質感飯店空間。餐飲方面，口碑向來備受好評、被譽為台中「最高CP值酒店早午餐廳」的「鳳凰食號」，這次旅展同樣釋出限時優惠，平日單人早午餐券優惠價約7.2折，旅展期間再加碼「買7送1」，無論安排城市輕旅行或日常聚餐，皆可於旅展期間入手，以優惠價格規畫台中行程。以上所有票券優惠期限皆至11月30日，更多相關內容詳詢2026鳳凰春季線上旅展官網。

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