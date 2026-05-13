NSO攜手TBT美巡 《台灣傳統原住民歌謠組曲》登台美人傳統週

‧NSO團員與TBT泰武古謠傳唱團在博趣水族館大廳排練，霞光映照在TBT歌手臉上，與背後海底游魚的景觀，共奏出自然人文交響的氣氛。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／聖地牙哥報導〕NSO再度踏上美國巡演行程，首站來到坐擁太平洋壯闊海景與頂尖海洋科研底蘊的聖地牙哥，將於當地時間13日晚間（台灣14日上午）在加利福尼亞大學博趣水族館演出。團隊於12日傍晚抵演出場館進行試音與排練，在南加州燦爛的霞光中，NSO執行長郭玟岑接受本報專訪，談到此行攜手TBT泰武古謠傳唱跨界合作的源起。

‧團隊排練過程剛好是黃昏時刻，TBT泰武古謠傳唱團員們都被加州燦爛的夕陽美景所吸引，紛紛於休息時間走到館外欣賞。（記者凌美雪攝）

郭玟岑表示，聖地牙哥的演出是由加州大學台灣研究中心與致力為古典與當代音樂架橋的「Bridge music series（橋樑音樂系列）」共同主辦。希望對台灣的研究能夠在美國落地生根，包括文化的交流，所以前年11月NSO已經來表演過，但那時只有1場，互相更加了解之後，覺得其實非常有意義，所以促成此次再度來訪，適逢「台美人傳統週」（Taiwanese American Heritage Week），5月成為很好的時機。

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至於為何會攜手TBT泰武古謠傳唱跨界合作？必須回溯到去年4月，NSO受邀至台東「就藝會」進行開幕演出，事前錄了很多他們唱的音樂，並帶回給作曲家陳廷銓，改編給絃樂四重奏的作品，後來成為此次將演出的《台灣傳統原住民歌謠組曲》（給絃樂四重奏與TBT 泰武古謠傳唱）。

‧NSO執行長郭玟岑（中）與加大音樂系教授梁雷（右2），與現場音控交換意見。（記者凌美雪攝）

「那時候我感覺到原住民朋友好像對這件事非常開心，甚至在排練的時候時常驚豔地說，沒有想到他們演唱的歌可以被不同的形式展現，而且非常美。」郭玟岑說，來自屏東的TBT泰武古謠傳唱其實已是經營非常久、非常有名的合唱團隊，他們也很高興可以一起來美國，所以此次美巡，NSO的4位室內樂演奏家與TBT泰武古謠傳唱合演的《台灣傳統原住民歌謠組曲》，就成為重要核心曲目之一。

郭玟岑說，NSO一路以來一直在跟世界交朋友，經驗累積更明白怎麼跟世界傳遞台灣的故事，「文化內容的輸出，需要一個好的敘事能力，然後清楚我們想要跟世界溝通的內容。其實我覺得我們何其幸運可以成為台灣人，台灣越來越被國際間知道，不是只有科技，當然台積電非常重要，但我們也試圖告訴世界，科技產業後面的關於台灣的文化。」

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