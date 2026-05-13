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AsiaYo攜手麗星郵輪推「週末派對去日本」 免請假、超優惠價閃現沖繩

2026/05/13 21:52

AsiaYo攜手麗星郵輪推「週末派對去日本」，搭乘探索星號享受郵輪度假的歡樂時光。（AsiaYo提供）AsiaYo攜手麗星郵輪推「週末派對去日本」，搭乘探索星號享受郵輪度假的歡樂時光。（AsiaYo提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕「週五下班就出國、免請假週一上班」不光只是想像，搶攻「時間經濟」旅遊商機，AsiaYo攜手麗星郵輪推出「週末派對去日本」優惠特色航程，主打全包式「酒精自由」新體驗，其中3天2夜日本石垣島的超短航程，除了以優惠價誘客，並搭配獨家酒水套餐，免請假也能出國，旅客週五晚間登船啟程，在海上開啟週末度假模式；隔天直達日本石垣島，省去轉機奔波，把移動變成休息；週日返台後，充飽電力的週一帶著尚未散去的海風回到辦公室，實現「玩樂、工作兩不誤」的微旅行節奏，提供辦公室一族旅遊新選擇。

郵輪上的舒適露台客房。（AsiaYo提供）郵輪上的舒適露台客房。（AsiaYo提供）

郵輪露天泳池。（AsiaYo提供）郵輪露天泳池。（AsiaYo提供）

AsiaYo表示，國人最愛的出國地日本，近年旅遊市場出現「日本國旅化」趨勢，短天數、高效率的出國型態明顯升溫，尤其「搭郵輪玩日本」更成為吸睛的出遊玩法，根據其內部數據顯示，訂單量已連續3年呈現3位數翻倍成長，其中近4成旅客為首次搭乘郵輪，顯示郵輪旅遊正加速普及，市場動能持續擴大。透過AsiaYo預訂麗星郵輪行程，除了探索星號3天2夜日本包吃、包住、包微醺行程，還有探索星號6天5夜橫跨日本、韓國的海上旅程；以及歌詩達郵輪莎倫娜號4天3夜沖繩那霸航程等可選擇。

郵輪特色表演秀每天都有驚喜時刻。（AsiaYo提供）郵輪特色表演秀每天都有驚喜時刻。（AsiaYo提供）

為了讓消費者更有感，AsiaYo好康再加碼，同步祭出4大限時優惠，讓郵輪旅程不只好玩，更要「邊玩邊省」。好康1.即日起至5月26日，AsiaYo官方網站預訂郵輪行程，輸入派對動物獨家折扣碼，現折500元。好康2.訂購郵輪行程就送海上續命派對禮包，內含日本eSIM（1GB／2日）、AsiaYo4合1行動電源（10000mAh）、元氣YoYo續命濾掛咖啡4入，限量150組。好康3.即日起下單，有機會抽中DJI POCKET 4。好康4.全支付上線再加碼最高享8%回饋，同步適用於AsiaYo TTE線上旅展，跟團最高省萬元。更多相關內容詳詢AsiaYo「週末派對去日本」官網。

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